Ηράκλειο: Πρόσκληση στις τουριστικές επιχειρήσεις για συμμετοχή στη δημιουργία cluster ενεργειακών κοινοτήτων

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου προσκαλεί τις τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που ενδιαφέρονται για την πράσινη ενέργεια, την ενεργειακή εξοικονόμηση και τις νέες μορφές συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα να συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου «Δημιουργία cluster ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο» (ClusTECH).

Η Πράξη ClusTECH υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών. Στόχος της είναι η ανάπτυξη ενός διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας γύρω από τις Ενεργειακές Κοινότητες, η ενίσχυση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και η προώθηση της αξιοποίησης καθαρής ενέργειας και βιώσιμων ενεργειακών λύσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες αποτελούν ένα σύγχρονο μοντέλο συνεργασίας, μέσω του οποίου πολίτες, επιχειρήσεις, τοπικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή και αξιοποίηση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μέσα από συλλογικές δράσεις, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η αυτοπαραγωγή και η ενεργειακή εξοικονόμηση, δημιουργούνται νέες δυνατότητες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.



Στο πλαίσιο αυτό, οι τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που θα συμμετάσχουν στις σχετικές δράσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι Ενεργειακές Κοινότητες, να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνογνωσία και καλές πρακτικές, καθώς και να έρθουν σε επαφή με άλλους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται για τον τομέα της πράσινης ενέργειας. Το έργο περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για τις τοπικές κοινωνίες και τους επαγγελματίες, με στόχο τη δημιουργία ενός ενεργού δικτύου συνεργασίας γύρω από τις Ενεργειακές Κοινότητες.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ως ένας από τους εταίρους του έργου ClusTECH, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διάχυσης γνώσης, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων, ενημερωτικά εργαστήρια για το ευρύ κοινό με θέμα τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, καλές πρακτικές και προκλήσεις, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο.



Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ανάδοχο υλοποίησης της δημιουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας.



Υπεύθυνος: Γιάννης Μαυρογιάννης, Τηλ.: 2810 286088, Email: [email protected].

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