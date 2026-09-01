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GOSSIP - LIFESTYLE

Η μικρή Βάλια στο «Καφέ της Χαράς», έγινε ρεπόρτερ στο Mega

Ρασσιά
clock 10:00 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Έφη Ρασσιά,  το κορίτσι που όλοι αγαπήσαμε ως τη μικρή Βάλια στην επιτυχημένη σειρά "Καφέ της Χαράς" έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, αυτή τη φορά στον χώρο της ενημέρωσης, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ρεπόρτερ στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Η Έφη Ρασσιά αποδεικνύει ότι διαθέτει πολύπλευρο ταλέντο και είναι έτοιμη να κερδίσει το στοίχημα με τους τηλεοπτικούς δέκτες, αυτή τη φορά από το μετερίζι της δημοσιογραφίας.

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Καφέ της Χαράς Δημοσιογράφος
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