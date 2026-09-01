Η μικρή Βάλια στο «Καφέ της Χαράς», έγινε ρεπόρτερ στο Mega

Η Έφη Ρασσιά, το κορίτσι που όλοι αγαπήσαμε ως τη μικρή Βάλια στην επιτυχημένη σειρά "Καφέ της Χαράς" έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, αυτή τη φορά στον χώρο της ενημέρωσης, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ρεπόρτερ στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Η Έφη Ρασσιά αποδεικνύει ότι διαθέτει πολύπλευρο ταλέντο και είναι έτοιμη να κερδίσει το στοίχημα με τους τηλεοπτικούς δέκτες, αυτή τη φορά από το μετερίζι της δημοσιογραφίας.

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