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Μέγκαν Μαρκλ: Διέρρευσε το τηλέφωνό της από ομάδα WhatsApp

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clock 22:00 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα απλό μήνυμα σε μια ομάδα γονέων στο WhatsApp εξελίχθηκε σε νέο πονοκέφαλο για τη Μέγκαν Μαρκλ καθώς η φερόμενη διαρροή της συνομιλιάς έφερε ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας γύρω από τη Δούκισσα του Σάσεξ.

Η Μέγκαν φέρεται να είχε ενταχθεί σε ομάδα γονέων που σχετιζόταν με το σχολείο του γιου της, πρίγκιπα Άρτσι, προκειμένου να συμμετέχει στην καθημερινή επικοινωνία με άλλους γονείς. Ωστόσο, ένα στιγμιότυπο της συνομιλίας άρχισε να κυκλοφορεί, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν στοιχεία που συνδέονταν με τον λογαριασμό της.

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Το μήνυμα που αποκάλυψε την παρουσία της

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη συνομιλία εμφανίστηκε μήνυμα καλωσορίσματος προς τη Μέγκαν, καθώς ο Άρτσι επρόκειτο να ξεκινήσει στη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα.

Η απάντηση που αποδίδεται στη Δούκισσα του Σάσεξ ήταν:

«Γεια σας μαμάδες! Ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα. Τόσο χαρούμενη που είμαι μέρος αυτής της κοινότητας».

Η δημοσιοποίηση του στιγμιότυπου προκάλεσε ανησυχίες, καθώς μαζί με το περιεχόμενο της συνομιλίας φέρεται να κοινοποιήθηκαν και προσωπικά στοιχεία που συνδέονταν με τον λογαριασμό της.

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