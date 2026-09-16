Κρήτη - μεταναστευτικό: Ακόμα μία λέμβος στα νότια του νησιού

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Νέες αφίξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκε λέμβος με 39 άτομα, όλοι άνδρες. Πρόκειται για 4 άτομα από το Σουδάν, 3 από την Ερυθραία, 1 από την Υεμένη, 1 από την Αίγυπτο και 30 από το Μπαγκλαντές.

Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται δύο ανήλικοι, ένας από την Αίγυπτο και ένας από το Μπαγκλαντές.

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην καταγραφή και ταυτοποίηση των μεταναστών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βολουδάκη: Η δομή στους Αθανάτους θα λειτουργήσει κανονικά μέχρι το τέλος του μήνα

Δομή μεταναστών: Τελεσίγραφο κατοίκων σε Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια: "Η ευθύνη είναι τώρα δική σας"

Ηράκλειο: Χωρίς ρεύμα Φορτέτσα, Κοκκίνη και Γούβες – Σε κίνδυνο ευπαθείς ομάδες και φάρμακα