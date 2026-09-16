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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Ακόμα μία λέμβος στα νότια του νησιού

μεταναστες
clock 21:36 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέες αφίξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκε λέμβος με 39 άτομα, όλοι άνδρες. Πρόκειται για 4 άτομα από το Σουδάν, 3 από την Ερυθραία, 1 από την Υεμένη, 1 από την Αίγυπτο και 30 από το Μπαγκλαντές.

Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται δύο ανήλικοι, ένας από την Αίγυπτο και ένας από το Μπαγκλαντές.

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην καταγραφή και ταυτοποίηση των μεταναστών.

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