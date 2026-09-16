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GOSSIP - LIFESTYLE

Τομ Κρουζ: «Δουλεύω σκληρά και οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου το ξέρουν»

tom
clock 21:00 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O Tom Cruise ποζάρει για το εξώφυλλο του περιοδικού σε GQ σε μια εικόνα αρκετά διαφορετική από εκείνες που έχουμε συνηθίσει. 

Ο ίδιος δεν επιχειρεί να διαψεύσει όσα ακούγονται εδώ και χρόνια για τον απαιτητικό χαρακτήρα του. Αντιθέτως, παραδέχεται πως εργάζεται σκληρά, περιμένει πολλά από όσους βρίσκονται δίπλα του και φροντίζει να είναι ξεκάθαρος από την αρχή μιας συνεργασίας.

«Δουλεύω σκληρά, και οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου το ξέρουν. Έχω υψηλές προσδοκίες και είμαι ειλικρινής γι’ αυτό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

A post shared by GQ (@gq)

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