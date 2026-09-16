Αμμουδάρα Γαζίου: Στύλος του ΔΕΔΔΗΕ πετάει σπινθήρες δίπλα σε πεύκα – Πάνω από 10 λεπτά αναμονή στις βλάβες!

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Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου βρίσκονται οι κάτοικοι στην οδό Γεννεσίου Θεοτόκου, στην Αμμουδάρα Γαζίου, καθώς στύλος του ΔΕΔΔΗΕ άρχισε να πετάει σπινθήρες, ακριβώς δίπλα σε πεύκα.

Η κινητοποίηση των περιοίκων ήταν άμεση, καθώς η οπτική επαφή με τους σπινθήρες σε συνδυασμό με την εύφλεκτη ύλη των δέντρων δημιούργησε άμεσο φόβο για την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Ακροάτρια του Ράδιο Κρήτη καταγγέλει το περιστατικό στο ekriti.gr

Σύμφωνα με την καταγγελία το πρώτο τηλεφώνημα έγινε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ωστόσο παρέπεμψε το περιστατικό στις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς απαιτείται πρώτα η διακοπή της ηλεκτροδότησης στο δίκτυο για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση με ασφάλεια.

Εκεί όμως ξεκίνησε ο Γολγοθάς: η τηλεφωνική αναμονή στο κέντρο βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ ξεπέρασε τα 10 λεπτά, την ώρα που ο στύλος συνέχιζε να αποτελεί «ωρολογιακή βόμβα».

«Είναι απαράδεκτο να κινδυνεύει μια ολόκληρη γειτονιά και να είμαστε στην αναμονή με το ακουστικό στο χέρι», δήλωσε αγανακτισμένη η περίοικος.

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