Τα καλοκαίρια των υπερπλουσίων: Διακοπές εκατοντάδων χιλιάδων λιρών, ιδιωτικά τζετ και εξωφρενικές απαιτήσεις

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Για τους περισσότερους ταξιδιώτες, οι καλοκαιρινές διακοπές είναι συνώνυμες με την αναζήτηση ενός καλού ξενοδοχείου, μιας οικονομικής πτήσης και μερικών ημερών ξεκούρασης. Για τους υπερπλούσιους, όμως, η έννοια των διακοπών κινείται σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα.

Ιδιωτικά τζετ, πολυτελείς βίλες, υπερπολυτελή γιοτ και υπηρεσίες concierge διαθέσιμες όλο το εικοσιτετράωρο συνθέτουν έναν κόσμο στον οποίο ένα ταξίδι λίγων ημερών μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες λίρες.

Ο 29χρονος Matthieu Schon, σύμβουλος πολυτελών ταξιδιών με καταγωγή από το Λουξεμβούργο και βάση το Ντουμπάι, έχει δημιουργήσει τη Matt Concierge και οργανώνει διακοπές για εύπορους πελάτες, αθλητές και VIP. Από τις κρατήσεις ξενοδοχείων και ιδιωτικών αεροσκαφών μέχρι τα εστιατόρια, τα γιοτ και τις πιο απρόβλεπτες προσωπικές επιθυμίες, η δουλειά του είναι να φροντίζει ώστε οι πελάτες του να μη χρειάζεται να ασχοληθούν με καμία πρακτική λεπτομέρεια.

Όταν ένα VIP ταξίδι κοστίζει 500.000 λίρες

Σύμφωνα με τον Schon, ένα ποσό της τάξης των 500.000 λιρών μπορεί πλέον να θεωρηθεί κόστος ενός ολοκληρωμένου VIP ταξιδιού, ιδιαίτερα όταν στο πακέτο προστίθενται πολυτελείς αγορές, κοσμήματα και άλλες προσωπικές δαπάνες.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι άνθρωποι που ξοδεύουν τα μεγαλύτερα ποσά δεν είναι απαραίτητα διάσημοι. Όπως περιγράφει, αρκετοί από τους πιο ακριβούς πελάτες του μπορεί να είναι άνθρωποι που περνούν απαρατήρητοι στην καθημερινότητά τους, αλλά διαθέτουν τεράστια οικονομική επιφάνεια.

Για αυτούς, το να δαπανήσουν 100.000 ή 150.000 λίρες για λίγες ημέρες διακοπών δεν αποτελεί απαραίτητα υπερβολή, αλλά μέρος του τρόπου με τον οποίο επιλέγουν να ταξιδεύουν.

857.000 λίρες σε μία εβδομάδα στην Ευρώπη

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που έχει αντιμετωπίσει ο Schon αφορά πελάτη από τον φαρμακευτικό κλάδο.

Σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας στην Ευρώπη, ο συγκεκριμένος ταξιδιώτης δαπάνησε σχεδόν 857.000 λίρες.

Μόνο η ενοικίαση ενός γιοτ κόστισε περίπου 214.000 λίρες, ενώ ένα απογευματινό πάρτι πάνω στο σκάφος πρόσθεσε περισσότερες από 51.000 λίρες στον λογαριασμό.

Οι υπόλοιπες δαπάνες —διαμονή, μετακινήσεις, εστιατόρια και άλλες υπηρεσίες— ανέβασαν το συνολικό κόστος σε επίπεδα που για τον μέσο ταξιδιώτη μοιάζουν ασύλληπτα.

Τετραήμερη απόδραση στη Μύκονο για αστέρα του NBA

Στη λίστα των VIP ταξιδιών που έχει οργανώσει περιλαμβάνεται και μία τετραήμερη απόδραση στη Μύκονο για αστέρα του NBA.

Ο αθλητής ταξίδεψε μόνο με τη σύντροφό του, επέλεξε όμως τη μεγαλύτερη διαθέσιμη βίλα του Santa Marina. Η πολυτελής κατοικία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και το κόστος της διαμονής έφτασε περίπου τις 45.000 λίρες για τέσσερις ημέρες.

Ο Schon εξηγεί ότι οι επαγγελματίες αθλητές αποτελούν χαρακτηριστική κατηγορία πελατών της συγκεκριμένης αγοράς. Οι αγωνιστικές και προπονητικές τους υποχρεώσεις περιορίζουν τον διαθέσιμο χρόνο τους, με αποτέλεσμα όταν τελικά κάνουν διακοπές να επιλέγουν συχνά υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να απολαύσουν κάθε στιγμή χωρίς πρακτικές έγνοιες.

Η ασφάλεια πάνω από την ιδιωτικότητα

Παρά το γεγονός ότι οι ανεξάρτητες πολυτελείς βίλες αποτελούν δημοφιλή επιλογή για τους εύπορους ταξιδιώτες, ο Schon αναφέρει ότι συχνά προτιμά καταλύματα που βρίσκονται μέσα σε οργανωμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

Ο βασικός λόγος είναι η ασφάλεια.

Ένα ξενοδοχείο διαθέτει προσωπικό, κάμερες και ελεγχόμενη πρόσβαση, ενώ υπάρχει συνεχής ανθρώπινη παρουσία. Για έναν αναγνωρίσιμο αθλητή ή έναν ιδιαίτερα εύπορο πελάτη, όλα αυτά μπορούν να προσφέρουν ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας.

Για τον ίδιο λόγο, αυτή ήταν και η επιλογή που συνέστησε στον συγκεκριμένο αστέρα του NBA κατά τη διαμονή του στη Μύκονο.

Το τεράστιο κρουασάν στο ιδιωτικό τζετ

Ανάμεσα στα πιο παράξενα αιτήματα που έχει κληθεί να ικανοποιήσει ο Schon δεν βρίσκεται κάποια πολυτελής σουίτα ή ένα πανάκριβο γιοτ, αλλά ένα... κρουασάν.

Ένας πελάτης αποφάσισε την τελευταία στιγμή ότι ήθελε να έχει μαζί του ένα τεράστιο κρουασάν στο ιδιωτικό του τζετ.

Το αίτημα έπρεπε να υλοποιηθεί άμεσα. Ο Schon χρειάστηκε να βρει φούρνο που μπορούσε να διαθέσει το συγκεκριμένο προϊόν, να επιβεβαιώσει ότι υπήρχε ακόμη διαθέσιμο και στη συνέχεια να οργανώσει τη μεταφορά του στο αεροδρόμιο.

Το μεγάλο κρουασάν έπρεπε φυσικά να περάσει και από τους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας προτού φτάσει στο αεροσκάφος.

Για έναν ταξιδιωτικό σύμβουλο αυτού του επιπέδου, ακόμη και ένα φαινομενικά ασήμαντο αίτημα μπορεί να μετατραπεί σε επιχείρηση που απαιτεί άμεσο συντονισμό.

Η πραγματική πολυτέλεια είναι ο χρόνος

Πέρα από τα χρήματα, τα ιδιωτικά αεροσκάφη και τα πολυτελή καταλύματα, ο Schon θεωρεί ότι υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που χαρακτηρίζει τους υπερπλούσιους πελάτες του: ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον χρόνο.

Σύμφωνα με την εμπειρία του, οι συγκεκριμένοι πελάτες ενδιαφέρονται πολύ λιγότερο για τη διαπραγμάτευση της τιμής και πολύ περισσότερο για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα.

Δεν θέλουν να τηλεφωνούν οι ίδιοι, να περιμένουν, να συγκρίνουν επιλογές ή να επιλύουν προβλήματα. Πληρώνουν για να υπάρχει κάποιος άλλος που θα αναλάβει όλα αυτά.

Ο Schon δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: για έναν άνθρωπο με εξαιρετικά υψηλό εισόδημα, 20 λεπτά διαπραγμάτευσης με έναν οδηγό μπορεί να θεωρούνται πολύ πιο «ακριβά» από μια υψηλότερη χρέωση, εφόσον ο ίδιος χρόνος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Κρατήσεις για κλαμπ στη 1 τα ξημερώματα

Η ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση δεν σταματά όταν πέσει η νύχτα.

Ο Schon περιγράφει τηλεφωνήματα που δέχεται ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα ή γύρω στη 1 τα ξημερώματα. Ο πελάτης μπορεί να έχει μόλις ολοκληρώσει το δείπνο του και να αποφασίσει αυθόρμητα ότι θέλει να συνεχίσει τη βραδιά σε κάποιο κλαμπ.

Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως δεν υπάρχει κράτηση.

Τότε ξεκινά ένας αγώνας δρόμου: επικοινωνία με το κλαμπ, συνεννόηση με τους υπευθύνους, εξασφάλιση τραπεζιού και οργάνωση της άφιξης, ώστε ο πελάτης να μη χρειαστεί να περιμένει.

Σε αυτόν τον κόσμο, η πολυτέλεια δεν μετριέται μόνο σε τετραγωνικά μέτρα, μεγάλες θαλαμηγούς ή ιδιωτικές πτήσεις.

Μετριέται και στην ταχύτητα με την οποία ικανοποιείται μια επιθυμία.

Και για όσους μπορούν να διαθέσουν εκατοντάδες χιλιάδες λίρες για λίγες ημέρες διακοπών, φαίνεται πως η δυνατότητα να μην περιμένουν —και να μη χρειάζεται να ασχοληθούν οι ίδιοι με τίποτα— αποτελεί ίσως την πιο ακριβή υπηρεσία από όλες.

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