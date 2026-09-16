Πυρκαγιές 2026: 12μηνη προστασία από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους

Αναστέλλονται για 12 μήνες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως πλειστηριασμοί, κατασχέσεις και αποβολές, για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου και Αυγούστου 2026. Η ρύθμιση αφορά πιστοποιημένους πληγέντες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα κρατικής αρωγής ή στεγαστικής συνδρομής. Εξαιρούνται οι απαιτήσεις για διατροφή.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5579/15.09.2026), προβλέπεται αναστολή για δώδεκα (12) μήνες της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2026.

Η αναστολή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλειστηριασμούς, κατασχέσεις, αποβολές και προσωπικές κρατήσεις, καθώς και την αναστολή προθεσμιών για την άσκηση ενδίκων μέσων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξαιρούνται μόνο οι απαιτήσεις για διατροφή.

Η απόφαση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες από τις αρμόδιες Περιφέρειες και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Η αναστολή εφαρμόζεται στις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες στις Περιφερειακές Ενότητες: α) Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, β) Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δ) Λασιθίου και Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, ε) Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στ) Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ζ) Καλύμνου, Πάρου και Άνδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θ) Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με ημερομηνία έναρξης για κάθε περιοχή την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης οριοθέτησης της ως πληγείσας.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των πληγέντων και της οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

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