ΤΕΤ.16 Σεπ 2026 19:43
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Λατινοπούλου κατά Φον ντερ Λάιεν: "Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας...με αποδείξεις" (βίντεο)

λατινοπουλου
clock 18:06 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου εξαπέλυσε μια πρωτοφανή, μετωπική επίθεση στην Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τη φράση: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους».

Η τοποθέτηση αυτή συμπυκνώνει τη βαθιά ρήξη ανάμεσα στη δεξιά, ευρωσκεπτικιστική πτέρυγα και την ηγεσία των Βρυξελλών.

Η κ. Λατινοπούλου έθεσε στο προσκήνιο ζητήματα που απασχολούν έντονα την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως η ανεξέλεγκτη μετανάστευση και η οικονομική πίεση μέσω της φορολογίας.

Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, κατηγόρησε την Κομισιόν ότι οι πολιτικές της υποβαθμίζουν την ασφάλεια και τα δικαιώματα των γηγενών πολιτών.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της ευρωπαϊκής γραμμής θεωρούν αυτούς τους ισχυρισμούς ως υπερβολική ρητορική που απλοποιεί σύνθετα παγκόσμια προβλήματα για λόγους επικοινωνιακού εντυπωσιασμού.

Είτε το βλέπει κανείς ως μια αναγκαία φωνή διαμαρτυρίας απέναντι σε μια αποκομμένη ελίτ, είτε ως μια λαϊκιστική έξαρση, το βέβαιο είναι ότι η παρέμβαση αυτή ανέδειξε το χάσμα για το μέλλον και την ταυτότητα της Ευρώπης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύγκρουση Φλωρίδη-Δουδωνή στη Βουλή: «Σηκωθείτε και φύγετε» -«Δες πού κατάντησες»

Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Τουλάχιστον 3 νεκροί από πτώση ειδησεογραφικού ελικοπτέρου (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αφροδίτη Λατινοπούλου φον ντερ Λάιεν Σύγκρουση Ρατσιμος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis