Λατινοπούλου κατά Φον ντερ Λάιεν: "Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας...με αποδείξεις" (βίντεο)

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Η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου εξαπέλυσε μια πρωτοφανή, μετωπική επίθεση στην Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τη φράση: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους».

Η τοποθέτηση αυτή συμπυκνώνει τη βαθιά ρήξη ανάμεσα στη δεξιά, ευρωσκεπτικιστική πτέρυγα και την ηγεσία των Βρυξελλών.

Η κ. Λατινοπούλου έθεσε στο προσκήνιο ζητήματα που απασχολούν έντονα την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως η ανεξέλεγκτη μετανάστευση και η οικονομική πίεση μέσω της φορολογίας.

Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, κατηγόρησε την Κομισιόν ότι οι πολιτικές της υποβαθμίζουν την ασφάλεια και τα δικαιώματα των γηγενών πολιτών.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της ευρωπαϊκής γραμμής θεωρούν αυτούς τους ισχυρισμούς ως υπερβολική ρητορική που απλοποιεί σύνθετα παγκόσμια προβλήματα για λόγους επικοινωνιακού εντυπωσιασμού.

Είτε το βλέπει κανείς ως μια αναγκαία φωνή διαμαρτυρίας απέναντι σε μια αποκομμένη ελίτ, είτε ως μια λαϊκιστική έξαρση, το βέβαιο είναι ότι η παρέμβαση αυτή ανέδειξε το χάσμα για το μέλλον και την ταυτότητα της Ευρώπης.

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