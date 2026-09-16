Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους Αρκάδες

Την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, επικρατώντας 3-0 της Νίκης Βόλου στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Αρκάδες είχαν τον έλεγχο από το πρώτο μέρος, όμως χρειάστηκε να φτάσει το 50’ για να ανοίξουν το σκορ. Ο Πασαλίδης προσπάθησε να απομακρύνει τη σέντρα του Πέρεθ, αλλά έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Ο Αστέρας «κλείδωσε» τη νίκη στο 57’. Ο Μέντες κέρδισε πέναλτι από τον Πολέτο και ο Ρικαρντίνιο ανέλαβε την εκτέλεση, γράφοντας το 0-2. Το καλύτερο γκολ της βραδιάς, όμως, ήρθε στο 67’. Ο Παπακανέλλος πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με εξαιρετικό τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 0-3.

Η Νίκη Βόλου είχε δύσκολο έργο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τον Τσέλιο να κρατάει την ομάδα του στο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο με σημαντικές αποκρούσεις. Με το τρίποντο, ο Αστέρας ανέβηκε προσωρινά στη 2η θέση της βαθμολογίας με τέσσερις βαθμούς, ενώ η Νίκη Βόλου παρέμεινε χωρίς βαθμό.

Διαιτητής: Ντάουλας

Νίκη Βόλου: Τσέλιος, Πανικίδης (70' Κιβρακίδης), Μακρυγιάννης, Τζανετόπουλος (46' Βαφέας), Πασαλίδης, Χάμοντ, Σαλαμούρας (61' Πλέγας), Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντεθ (70'Λίγδας), Μάντζης (61' Λουκίνας).

Αστέρας Τρίπολης: Κακαδιάρης, Μέντες (70' Τερεζίου), Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Σίλβα, Καλτσάς, Μπουζούκης (76' Ζόγκου), Εντερ (61' Τσίκο), Πέρεθ, Παπακανέλλος (70' Ορόθκο), Ρικαρντίνιο (65' Γκιτέρσος).