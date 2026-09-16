Ο δήμαρχος του Σικάγο θα κατέβει ξανά στις εκλογές και το ανακοίνωσε... με χορό (βίντεο)

Ο σημερινός δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, αποφάσισε να ξανακατέβει στις επόμενες εκλογές και την απόφαση του αυτή κοινοποίησε με έναν... ιδιαίτερο τρόπο. Ένα βίντεο με τον ίδιο να χορεύει κάνει τον γύρο του διαδικτύου!

Ο 58χρονος Τζόνσον φαίνεται στο βίντεο να χορεύει σε μια ταράτσα πολυκατοικίας κάνοντας lip-sync στο τραγούδι «Hideaway» της Kiesza, ενώ πίσω του ακολουθεί τον ρυθμό του μια ομάδα νέων ανθρώπων.

«POV: Μόλις κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή!» γράφει η λεζάντα του διάρκειας 12 δευτερολέπτων βίντεο στο Instagram.

Ωστόσο, το βίντεο δεν έφερε τις αναμενόμενες αντιδράσεις με τα σχόλια από κάτω να είναι ιδιαίτερα αρνητικά στην υποψηφιότητά του.

«Κανένα συγκεκριμένο σχέδιο, μόνο χορός», έγραψε ένας χρήστης. «Αυτό το βίντεο είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ΔΕΝ θα πάρει την ψήφο μας», σχολίασε ένας άλλος. «Είναι αυτό αστείο;» διερωτήθηκε τρίτος σχολιαστής. «Έχει γραμμένο παντού τη λέξη cringe», σχολίασε ένας τέταρτος. «Όχι, το Σικάγο αξίζει κάτι καλύτερο» πρόσθεσε ένας άλλος.

Τα αρνητικά της θητείας του

Όπως αναφέρει η New York Post, παρά την προσπάθεια του Τζόνσον να παρουσιάσει θετικά τη θητεία του, η περίοδός του στη δημαρχία έχει συνοδευτεί, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας του Σικάγο, από αύξηση της συνολικής εγκληματικότητας κατά 27% έως το 2025 σε σύγκριση με τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, καθώς και από αύξηση εγκλημάτων μίσους.

Ο ίδιος έχει, επίσης, δεχθεί επανειλημμένα επικρίσεις για δηλώσεις που θεωρήθηκαν ότι ενισχύουν φυλετικές εντάσεις. Ακόμη και πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του ως δήμαρχος, είχε δεχθεί επικρίσεις όταν προειδοποίησε το κοινό να μην «δαιμονοποιεί» τις βίαιες συγκεντρώσεις εφήβων στο κέντρο της πόλης, κατά τις οποίες πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα, προκλήθηκαν ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες και σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία.

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