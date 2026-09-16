Μητσοτάκης: Δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα σοβαρές υποτάχθηκαν στο τυφλό «όχι»

Ομιλία στη Βουλή πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της προτάσεως για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος.

«Το ζητούμενο και αυτής της συνεδρίασης ήταν να φανεί ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει η επόμενη Βουλή. Τον περασμένο Ιούλιο είχα περιγράψει ως κεντρικό στόχο η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την σημερινή εποχή και θα εμπεδώνει τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της Πολιτείας» ανέφερε ο πρωθυπουργός ανοίγοντας την ομιλία του.

Αδιέξοδη η τακτική της αντιπολίτευσης



Στη συνέχεια ανέδειξε την «αντίφαση » ανάμεσα στη στάση των κομμάτων στην Ολομέλεια και στις τοποθετήσεις βουλευτών στην αρμόδια Επιτροπή. «Κάναμε μία τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων. Όμως ποιο είναι το συμπέρασμα μετά την πρώτη ψηφοφορία; Την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Καμία από τις προτάσεις που καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους που απαιτούνταν» σημείωσε.

Πυρά κατά Ανδρουλάκη για τη λογική του «όχι σε όλα»



Ο πρωθυπουργός έστρεψε ιδίως τα βέλη του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Ακόμη και δυνάμεις κύριε Ανδρουλάκης που αυτοπροσδιορίζονται ως σοβαρές τάχα και υπεύθυνες, υποτάχθηκαν στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο “ναι μεν αλλά”, όμως τελικά στην ψηφοφορία έδειξαν ότι επιδιώκουν να βρεθούν απέναντι σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρόταση. Μιλώ ειδικά για το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τομές με τις οποίες συμφωνεί μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση».

«Θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε ακόμη και τις δικές σας προτάσεις»



«Θα μπορούσαμε θεωρητικά κύριε Ανδρουλάκη να είχαμε φέρει προς ψήφιση και να είχαμε υπερψηφίσει πρόταση την οποία εσείς κάνατε έξω από τις δικές μας προτάσεις. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε τις δικές σας προτάσεις μέσα σε αυτήν την λογική του “όχι σε όλα” η οποία κ. Ανδρουλάκη στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος».

«Ευθεία ομολογία ότι η Ν.Δ. θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές»



«Εάν το σημερινό Σύνταγμα προέβλεπε ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία στην δεύτερη αναθεωρητική Βουλή θα το όριζε ρητώς. Δεν το κάνει όμως. Το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να διερευνήσει κάνεις τη δυνατότητα εξεύρεσης μιας ενισχυμένης πλειοψηφίας και στην πρώτη Βουλή κι ο λόγος για τον οποίον μεσολαβούν οι εθνικές εκλογές είναι ακριβώς διότι ο συνταγματικός νομοθέτης να λάβει υπόψη του ο πολίτης, η λαϊκή ετυμηγορία τις προτάσεις των κομμάτων για το Σύνταγμα» πρόσθεσε και απευθυνόμενος ξανά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Καταστρατηγείτε πλήρως το γράμμα του συντάγματος και λέτε ουσιαστικά ναι μπορεί να συμφωνούμε αλλά δεν θα σας δώσουμε λευκή επιταγή να διατυπώσετε το Σύνταγμα έτσι όπως εσείς θέλετε με 151 βουλευτές. Παραγνωρίζω το γεγονός ότι αυτό από μέρους σας είναι μία ευθεία ομολογία του γεγονότος ότι η Ν.Δ. θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές» συνέχισε.

Η σημασία της σημερινής ψηφοφορίας



Η σημερινή ψηφοφορία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς από το αποτέλεσμά της θα «κλειδώσει» η πλειοψηφία με την οποία οι διατάξεις που θα κριθούν αναθεωρητέες θα «μεταφερθούν» στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή. Συγκεκριμένα, οι ψήφοι που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, θα καθορίσει την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, για να αλλάξει το περιεχόμενο κάθε διάταξης που προτείνεται προς αναθεώρηση.

Οι συσχετισμοί



Aν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος λάβει την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151 ψήφοι), όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (180 ψήφοι), η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της (180 ψήφοι). Κατά την πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις διατάξεις που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους. Όλες όμως εξασφάλισαν την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με πλειοψηφία που κυμάνθηκε μεταξύ 158 και 161 ψήφων, καθιστώντας το αναθεωρητικό εγχείρημα «ζωντανό».

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