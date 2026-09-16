Φούντας: «Έτοιμοι για θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Χόφενχαϊμ»

Το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ πλησιάζει και ο Ταξιάρχης Φούντας έδωσε στη συνέντευξη Τύπου το στίγμα της κρητικής ομάδας, τονίζοντας το ιδιαίτερο κίνητρο που υπάρχει για όλους ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας επιθετικός χαρακτήρισε ξεχωριστή την επιστροφή του ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια εμπειρία που δίνει επιπλέον ώθηση στους ποδοσφαιριστές.

«Είναι κάτι ιδιαίτερο που θα παίξω Ευρώπη με τον ΟΦΗ, γιατί η ομάδα δεν έχει παίξει πολλά χρόνια. Το κάνει ξεχωριστό και είναι κάτι όμορφο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Φούντας στάθηκε και στην καλή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα μετά το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Ολυμπιακό. Όπως σημείωσε, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι με την ίδια σοβαρότητα, ανεξάρτητα από τη διοργάνωση.

«Ψυχολογικά είμαστε πολύ καλά. Το έλεγα από την αρχή, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ καλά, πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό και είμαστε έτοιμοι για θετικό αποτέλεσμα και κόντρα στη Χόφενχαϊμ», τόνισε.

«Να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι»

Αναφερόμενος στη γερμανική ομάδα, ο Φούντας αναγνώρισε την ποιότητά της, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως ο ΟΦΗ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη δική του αγωνιστική φιλοσοφία.

«Η Χόφενχαϊμ είναι μια πολύ καλή ομάδα, όμως εμείς προσπαθούμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Από τις οδηγίες του κόουτς γνωρίζουμε ότι θα χτυπήσουμε στα κενά σημεία που θα βρούμε και που σίγουρα θα βρούμε, ώστε να δημιουργήσουμε φάσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη συνολική λειτουργία της ομάδας, με την αμυντική συμπεριφορά να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας για ένα θετικό αποτέλεσμα.

«Από τη στιγμή που κρατάς το μηδέν πίσω, έχεις την ευκαιρία να σκοράρεις. Όλα τα στάδια του παιχνιδιού είναι σημαντικά, από την άμυνα μέχρι την επίθεση. Σίγουρα η άμυνα έχει ένα παραπάνω βάρος, όμως όλοι πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και αυτό θα κάνουμε αύριο», υπογράμμισε.

Το μήνυμα στον κόσμο

Ο Φούντας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο του ΟΦΗ, ζητώντας τη δυναμική παρουσία του στις εξέδρες.

«Αυτό που θέλουμε από τον κόσμο είναι να είναι πάντα δίπλα μας, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή και Πέμπτη να είναι στο γήπεδο και να μας στηρίζει. Θέλουμε να είναι γεμάτο το γήπεδο, να μας δώσει έξτρα δύναμη ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα», ήταν το μήνυμά του.

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