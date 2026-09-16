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ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 5 νεκροί και 7 τραυματίες σε επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο

Ουκρανία
clock 12:13 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με drone σε επιβατηγό λεωφορείο στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σε μια περιοχή κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, όπως δήλωσε σήμερα στο Telegram η στρατιωτική διοίικηση της περιφέρειας.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν έπειτα από εχθρικό πλήγμα εναντίον ενός μίνιμπας στην πόλη Νικοπόλ», δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Χάνζα. Επρόκειτο για ένα ρωσικό drone, διευκρίνισε.

Ο Χάνζα ανήρτησε φωτογραφία που δείχνει ένα λευκό όχημα του οποίου τα παράθυρα έχουν ανατιναχθεί και αίμα ρέει στη μια πλευρά του. Η πόλη βρίσκεται απέναντι από υπο ρωσική κατοχή έδαφος αρκετά χιλιόμετρα μακριά στην άλλη όχθη του ποταμού Δνείπερου και τίθεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων.

«Οι Ρώσοι έπληξαν κυνικά ένα επιβατηγό λεωφορείο. Στόχευσαν ένα μίνιμπας που μετέφερε ανθρώπους που πήγαιναν να κάνουν τις καθημερινές τους δουλειές», δήλωσε ο Μίκολα Λουκασούκ, επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου του Ντνιπροπετρόφσκ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Ρωσία για την επίθεση. Η Ουκρανία και η Ρωσία αρνούνται ότι θέτουν σκόπιμα στο στόχαστρο αμάχους στον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Η Ρωσία επιτέθηκε επίσης σε ενεργειακή υποδομή στην κεντρική ουκρανική περιφέρεια Πολτάβα στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ρωσικό drone έπληξε επίσης βιομηχανική εγκατάσταση, έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο Βιτάλι Ντιάκιβνιτς, ο οποίος δεν κατονόμασε την εγκατάσταση αυτή. Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι έπληξε ένα φορτηγό πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, στην περιφέρεια της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

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