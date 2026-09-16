Ενοίκια: Έρχεται νέα παράταση για την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας

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Νέα παράταση αναμένεται να δοθεί στην υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικά ζητήματα στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων.

Παρότι η υποχρέωση είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες του ΕΡΤnews αναμένεται νέα μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράταση θα είναι τουλάχιστον έως τον Δεκέμβριο, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία.

Τα προβλήματα στη διασύνδεση των συστημάτων

Η μετάθεση συνδέεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και στην άντληση των απαραίτητων στοιχείων από τις τράπεζες.

Η νέα διαδικασία απαιτεί την ηλεκτρονική καταγραφή της καταβολής των μισθωμάτων, ώστε τα στοιχεία των πληρωμών να μπορούν να διασταυρώνονται με τα δηλωμένα στοιχεία των μισθώσεων.

Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων.

Τι σημαίνει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Με την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων, οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό ίχνος για κάθε συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι ευκολότερη η διασταύρωση των ποσών που καταβάλλονται με τα μισθώματα που έχουν δηλωθεί.

Για παράδειγμα, εάν σε ένα μισθωτήριο έχει δηλωθεί συγκεκριμένο ποσό ενοικίου, η τραπεζική πληρωμή θα πρέπει να αντιστοιχεί στα στοιχεία της συγκεκριμένης μίσθωσης.

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές που αφορούν τα μισθώματα και για τον περιορισμό περιπτώσεων όπου το πραγματικό ποσό του ενοικίου δεν αντιστοιχεί στο ποσό που δηλώνεται.

Πότε θα ξεκινήσει τελικά

Προς το παρόν, η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών παραμένει υπό διαμόρφωση.

Η νέα παράταση αναμένεται να μεταθέσει την εφαρμογή του μέτρου τουλάχιστον έως τον Δεκέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες και η διασύνδεση των συστημάτων.

Μέχρι να οριστικοποιηθεί η νέα ημερομηνία, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις για το πότε θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων.

Πηγή ΕΡΤ

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