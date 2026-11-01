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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το υπουργικό συμβούλιο - Η ατζέντα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
clock 22:46 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα στις 11.00 το πρωί το υπουργικό συμβούλιο. Στο τραπέζι θα τεθούν μεταξύ άλλων οι κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου.

Τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι τα εξής:

Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα: Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον,

Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου: Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/2831,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας,

Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ερανιστικών νομοσχεδίων των Υπουργείων τους.

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