Κόντης: "Μετά το 10’ ήμασταν η ομάδα που δικαιούταν τη νίκη"

Στην υπομονή και την αντίδραση του ΟΦΗ μετά το δύσκολο ξεκίνημα στάθηκε ο Χρήστος Κόντης, σχολιάζοντας τη νίκη επί του Παναιτωλικού.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ μιλώντας μετά από το τέλος στην κάμερα του Magenta Sport αναφέρθηκε στην αλλαγή σχηματισμού του αντιπάλου, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του και στην πίστη των παικτών του για το νικητήριο γκολ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του: «Δεν μπήκαμε πάρα πολύ καλά και ο Παναιτωλικός έκανε δύο καλές ευκαιρίες. Άλλαξε τον σχηματισμό σήμερα (01/11), έπαιξε ίδιο σχηματισμό με εμάς, άρα υπήρχε μια δυσκολία και για τις δύο ομάδες να προσαρμόσουν τους σχηματισμούς τους.

Αλλά νομίζω ότι από εκεί και πέρα βρήκαμε τον τρόπο να ηρεμήσουμε, να βάλουμε την μπάλα κάτω, να δημιουργήσουμε. Εγώ αυτό που έλεγα στα παιδιά είναι ότι κάποια στιγμή θα βάλουμε γκολ. Θέλουμε υπομονή, θέλουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι.

Θεωρώ ότι σήμερα (01/11) ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Ο αντίπαλος ερχόταν από πέντε ανεπιτυχή αποτελέσματα. Ήθελε πάρα πολύ τη νίκη. Είχε πίεση, αλλά μας έβαλε και εμάς πάρα πολύ πίεση. Έπαιξε με πάθος.

Αλλά νομίζω ότι εμείς αντέξαμε σε όλο αυτό, ειδικά το πρώτο δεκάλεπτο, και μετά, όσο περνούσε ο χρόνος, εμείς ήμασταν μια ομάδα που δικαιούταν να πάρει τη νίκη».