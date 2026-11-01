Ανακαίνιση Κατοικίας: Ανοικτή η πλατφόρμα για κλειστά ακίνητα με επιχορήγηση έως 95%

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Άνοιξε την Πέμπτη (29/10) η πλατφόρμα αιτήσεων για τη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας», που αφορά σε πρώτη φάση κλειστά ακίνητα και προβλέπει επιδότηση για εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση anakainisi.tee.gov.gr και η προθεσμία λήγει στις 11 Ιανουαρίου 2027.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ. Η δράση απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, με στόχο να επανέλθουν κατοικίες σε χρήση ως κύρια κατοικία, είτε μέσω ιδιοκατοίκησης είτε μέσω εκμίσθωσης.

Πόση είναι η επιδότηση

Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 70% έως 95% και μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ για τις εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής της δράσης. Έτσι, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως τις 38.500 ευρώ, εφόσον συνυπολογιστεί και η πρόσθετη αυτή ενίσχυση.

Σε αυτή τη φάση η διαδικασία αφορά αποκλειστικά κλειστές κατοικίες. Η υποβολή αιτήσεων για ανοικτές κατοικίες θα ακολουθήσει σε επόμενο στάδιο.

Ποια είναι η βασική προϋπόθεση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για την κατοικία την οποία αφορά η αίτηση.

Ο φάκελος της αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει το Σχέδιο Παρεμβάσεων, στο οποίο αποτυπώνονται οι προτεινόμενες εργασίες και το κόστος τους, καθώς και τις απαιτούμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά.

Η συνδρομή τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική για την κατάθεση της αίτησης. Ωστόσο, συνιστάται για την ορθή προετοιμασία του Σχεδίου Παρεμβάσεων.

Πού υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση γίνεται μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας της δράσης, στη διεύθυνση https://anakainisi.tee.gov.gr/. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν χρήσιμα έγγραφα, τον Οδηγό Εφαρμογής με τα παραρτήματά του, τη σχετική νομοθεσία, συχνές ερωτήσεις και στοιχεία επικοινωνίας με το Help Desk.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και τις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 20 Οκτωβρίου στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, στη διεύθυνση peka-program.gr.

Ποιοι υλοποιούν τη δράση

Φορείς υλοποίησης της δράσης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται επίσης μέσω των διαδικτυακών τόπων της ΕΥΔ ΠΕΚΑ, του ΤΕΕ και του ΕΣΠΑ.

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