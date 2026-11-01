Η NASA άνοιξε «λίστα επιβατών» για την αποστολή εξερεύνησης στον Τιτάνα

Όπως έχει συμβεί και σε άλλες αποστολές της η NASA προσφέρει στους φίλους του Διαστήματος την ευκαιρία να γράψουν το όνομα τους σε ένα αρχείο που θα τοποθετηθεί σε ένα τσιπ το οποίο στη συνέχεια θα εμφυτευθεί στο drone που θα σταλεί στον μεγαλύτερο δορυφόρο του Κρόνου, τον Τιτάνα, για να τον εξερευνήσει.

Όσοι τοποθετήσουν το όνομα τους στο… boarding pass της αποστολής θα λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της.

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του ηλιακού μας συστήματος διαθέτει περισσότερους από 80 δορυφόρους και γνωρίζουμε ότι ο μεγαλύτερος εξ αυτών είναι ο Τιτάνας. Οι διάφορες παρατηρήσεις και οι αποστολές εξερεύνησης του δορυφόρου με κυριότερη την αποστολή Cassini αποκάλυψαν ότι ο Τιτάνας βρίσκεται σε μια γεωατμοσφαιρική κατάσταση παρόμοια με αυτή που πιστεύεται ότι βρισκόταν η Γη στην βρεφική της ηλικία.

Για αυτόν τον λόγο ο Τιτάνας αποτελεί πλέον μόνιμο στόχο μελέτης αφού από την μια πλευρά μπορούμε να μάθουμε στοιχεία για την εξέλιξη του πλανήτη μας αλλά παράλληλα ενδέχεται να έχουν αναπτυχθεί στον δορυφόρο κάποιες μορφές ζωής.

Η NASA οργανώνει μια αποστολή εξερεύνησης του Τιτάνα στην οποία θα πάρει μέρος και ένα drone πολύ πιο προηγμένο από το drone που έχει στείλει στον Άρη.

To drone έχει λάβει την ονομασία Dragonfly διαθέτει οκτώ έλικες και κινείται χάρη σε ενέργεια από ραδιοϊσότοπα. Το Dragonfly θα εκμεταλλεύεται την πυκνή ατμόσφαιρα του Τιτάνα για να επισκέπτεται πολλαπλούς προορισμούς, προσεδαφιζόμενο σε ασφαλείς ζώνες και μετά πλοηγούμενο προσεκτικά σε πιο δύσκολες για εξερεύνηση περιοχές.

Το drone θα κινείται πετώντας από το ένα σημείο στο άλλο σε μια σειρά «αλμάτων» με τους σχεδιαστές του να εμπνέονται για την ονομασία του από τη λιβελούλα που πετά με παρόμοιο τρόπο. Η NASA έκανε πρόσφατα γνωστό ότι πραγματοποίησε πετυχημένες δοκιμές του Dragonfly.

Η NASA έχει θέση ως πρώτο χρονικό σημείο εκτόξευσης του drone τον Ιούλιο του 2028 και αν γίνει τότε η εκτόξευση και όλα καλά πάνε καλά το σκάφος που θα μεταφέρει το drone θα φτάσει στον Τιτάνα το 2034. Ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι την εκτόξευση θα αναλάβει η SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Ελον Μασκ.

Ο αρχικός προγραμματισμός είναι το drone να πραγματοποιεί πτήσεις για 2,5 χρόνια αλλά αν το drone αποδειχθεί ανθεκτικό πιθανότατα η αποστολή θα παραταθεί όπως συνέβη και στον Άρη όπου το drone που έστειλε η NASA εκεί ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει λίγες πτήσεις σε διάστημα 3-4 μηνών και τελικά πετούσε για δύο χρόνια και η αποστολή έλαβε τέλος επειδή στην τελευταία του πτήση υπέστη ανεπανόρθωτη ζημιά στις έλικες του.

Η πυκνή ατμόσφαιρα και η χαμηλή βαρύτητα του Τιτάνα κάνουν τις πτήσεις σημαντικά πιο εύκολες από ό,τι στη Γη, κάτι που συνεπάγεται μεγάλες δυνατότητες για το Dragonfly που θα τροφοδοτείται με ενέργεια από μια θερμοηλεκτρική γεννήτρια ραδιοϊσότοπων καθώς αν και στην επιφάνεια του Τιτάνα φτάνει αρκετό ηλιακό φως για να υπάρχει ορατότητα δεν επαρκεί για να μπορεί ένα σκάφος να κινείται με ηλιακή ενέργεια.

Στην κάθε στάση του το Dragonfly θα λαμβάνει δείγματα εδάφους και ατμόσφαιρας με μια σειρά επιστημονικών οργάνων, που θα μελετούν το περιβάλλον του φεγγαριού και θα διερευνούν τη χημεία του, αναζητώντας παράλληλα ίχνη που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν μορφές ζωής που βασίζονται στο νερό ή τους υδρογονάνθρακες.

Τα ευρήματα αυτής της αποστολής αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφού κάποιες μελέτες υποδεικνύουν τον Τιτάνα ως πιθανό προορισμό δημιουργίας αποικιών εκεί και μάλιστα σύμφωνα με τους θιασώτες αυτής της ιδέας οι αποικίες αυτές θα μπορούν να φιλοξενήσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατ. ανθρώπους.

Naftemporiki.gr

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