Μαρκουλάκης: "Δεν χρειάζεται να αρέσουμε σε όλους"

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και αναφέρθηκε στην ανάγκη που είχε σε νεότερη ηλικία να είναι αγαπητός σε όλους.

«Όταν ήμουν μικρότερος είχα μια επιθυμία να με αγαπούν όλοι. Μεγαλώνοντας όμως έχω μάθει να δέχομαι. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους και επειδή το έχω βιώσει κιόλας, δεν είναι και απαραίτητο να μας στενοχωρεί ή να μας ενοχλεί, ακόμα και αν κάποιοι μας απεχθάνονται», εξομολογήθηκε

«Εδώ και αρκετό καιρό δεν παρακολουθώ στενά ειδησεογραφία και επικαιρότητα. Ένα detox, ας πούμε, το οποίο το έκανα πειραματικά και το οποίο σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί ιαματικά για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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