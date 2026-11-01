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GOSSIP - LIFESTYLE

Βούρος: «Εφημερίδα είχε γράψει ότι το παιδί μου είναι τέρας οπότε τον πήρα σαν βρέφος και τον πήγα στη δημοσιογράφο»

βούρος
clock 12:00 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Βούρος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή "Μία Ελλάδα Παρέα" και τη Μαρία Κοκολάκη και μίλησε για την σχέση που έχει χτίσει με τον γιο του, Στέφανο αλλά και για δημοσίευμα που αναφερόταν με χυδαίο τρόπο σε εκείνον στο παρελθόν.

“Θα ήθελα κι άλλα πολλά παιδιά, μ’ αρέσει η μεγάλη οικογένεια. Αυτό που κάνει ο Στέφανος στα social media σε ένα λεπτό είναι μάθημα μηνών. Το ήξερα, από τότε που μικρός, ότι μόνο ως leader μπορεί να βρεθεί μέσα στην κοινωνία και να αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον πλανήτη. Και αποδεικνύεται”, είπε ο ηθοποιός.

“Μιλάμε για πριν από 39 – 40 χρόνια, μια εφημερίδα είχε γράψει ότι το παιδί είναι τέρας. Οπότε πήρα τον Στέφανο σαν βρέφος και τον πήγα στη συγκεκριμένη δημοσιογράφο και μετά ανασκεύασε στην εφημερίδα” συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

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