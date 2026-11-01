«Όταν φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»: Το σημείωμα του Mr Χωριάτικο στην ΕΛΑΣ

Άτρωτος φαίνεται πως αισθανόταν ο αρχηγός της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης της αλυσίδας «Χωριάτικο». Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δεν δίστασε να αφήσει σημείωμα στο σπίτι του, απευθυνόμενο στους αστυνομικούς που είχαν «στενέψει τον κλοιό» γύρω του, αποκαλύπτοντας ένα πολυδαίδαλο κύκλωμα με φοριοδιαφυγή ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και άλλα βαριά αδικήματα.

Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων ένιωθε σίγουρος πως θα καταφέρει να φύγει στο εξωτερικό, διαφεύγοντας τη σύλληψη.

Στο χειρόγραφο σημείωμα που είχε αφήσει στο σπίτι του στον Άλιμο, προοριζόμενο για τους αστυνομικούς που θα έκαναν έλεγχο στον χώρο και όσους χειρίζονταν την έρευνα για την εγκληματική οργάνωση, ο Mr Χωριάτικο έκανε μάλιστα αναφορά και στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

«Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια. Καλή αντάμωση», είχε γράψει, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να γνώριζε εδώ και μήνες πως βρίσκεται στο στόχαστρο των Αρχών, χάρη σε πληροφορίες που λάμβανε εκ των έσω. Μάλιστα θεωρούσε πως οι πληροφοριοδότες που είχε στις υπηρεσίες ασφαλείας, θα τον προστάτευαν από συλλήψεις ή ελέγχους που θα αποδείκνυαν την δράση του.

Ο πανικός μετά την επιχείρηση στη Ρόδο

Καθοριστικό ρόλο στις κινήσεις του Mr Χωριάτικο φέρεται να έπαιξε η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, στις 27 Αυγούστου, με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI και με προκάλυμμα το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιχείρηση προκάλεσε πανικό στον Άγγελο Γιαννακόπουλο. Το επόμενο πρωί επικοινώνησε με γυναίκα που αναφέρεται ως «Άντα» και έναν 86χρονο δικηγόρο, με τους οποίους συνομίλησε σε ανοιχτή ακρόαση.

Στη συνομιλία, ο αποκαλούμενος «Αφεντικό» αναφέρεται στην επιχείρηση και στις κατασχέσεις που είχαν πραγματοποιήσει οι Αρχές.

«Ο οδηγός, που μας μαζεύει τα λεφτά, τον παρακολουθήσανε, πήγανε στο γραφείο και βρήκανε την όλη κατάσταση και φωνάξαν τον εισαγγελέα, δηλαδή ήταν τυχαίο περιστατικό όλο αυτό που έχει γίνει», ακούγεται να λέει.

Στη συνέχεια εκφράζει την ανησυχία του για τις κατασχέσεις και τη λειτουργία των καταστημάτων.

«Πάμε τώρα, έχουνε πάρει τους δίσκους τώρα, έχουνε πάρει τα λεφτά, τα έχουνε πάρει όλα, όλα, όλα εκεί πέρα, δεν πρέπει να στείλουμε τώρα έναν δικηγόρο κάτω να πάρουμε τα κινητά τα τηλέφωνα για να μπορέσει να λειτουργήσει τα μαγαζιά; Γιατί τα έχουν κατασχέσει όλα».

Οι φωτογραφίες αστυνομικών



Αποκαλυπτική είναι μία άλλη συνομιλία ενός 34χρονου υπαλλήλου στη Ρόδο με γυναίκα λιμενικό, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 34χρονος έστελνε στη λιμενικό φωτογραφίες στελεχών που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

34χρονος: Τι δουλειά έχουν να έρθουν εδώ πέρα ρε Όλγα; Αυτό είναι το πρόβλημα. Ήρθαν σε εμάς, δεν ανοίξαμε εννοείται.

Γυναίκα Λιμενικός: Ο πρώτος πρέπει να είναι ο κουτσός από την ασφάλεια τη δικιά μας.

34χρονος: Θα σου στείλω και άλλες φωτογραφίες. Μην λες τίποτα εκεί πέρα, μην σε ακούνε που μιλάς.

Στις 31 Αυγούστου, ο 55χρονος έφτασε στη Ρόδο με ελικόπτερο. Στο νησί μετέβησαν επίσης ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, άλλα μέλη της οργάνωσης και δικηγόροι, με σκοπό να καθησυχάσουν τους συνεργάτες τους.

Η έρευνα για την υπόθεση του «Χωριάτικο» συνεχίζεται, με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και άλλους 9 συλληφθέντες να έχουν προφυλακιστεί. Συνολικά, συνελήφθησαν 59 άτομα ως δράστες του κυκλώματος, ενώ περίπου 150 άτομα καταγράφονται στη δικογραφία ως εμπλεκόμενοι.

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