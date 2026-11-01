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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τους μαχαίρωσε και συνελήφθη - Βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα

συμπλοκή
clock 09:09 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας 35χρονος από το Νεπάλ συνελήφθη χθες (Σάββατο 31/10) το μεσημέρι στην περιοχή της Σταλίδας του Δήμου Χερσονήσου. Είχε προηγηθεί αιματηρό επεισόδιο με άλλους δύο ομοεθνείς του, 27 και 29 ετών, τους οποίους φέρεται να μαχαίρωσε, για άγνωστους λόγους.

Οι δύο αλλοδαποί διεκομίσθησαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, από όπου αποχώρησαν λίγο αργότερα, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Χερσονήσου κατάφεραν να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες στον 35χρονο, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε, βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα.

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Νεπαλ Μαχαίρωμα
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