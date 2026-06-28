Τα ζώδια της Κυριακής

Κριός



Κριέ μου, σήμερα αυτό που θέλεις είναι να δεις τα πράγματα ως έχουν και να τα διαχειριστείς με περισσότερη αισιοδοξία και άνεση. Από το πρωί, οργανώνεσαι και κανονίζεις συναντήσεις και συζητήσεις που θα σου δώσουν επιπλέον πληροφορίες, ώστε να ολοκληρώσεις την εικόνα. Και το φλερτ είναι ένα έντονο χαρακτηριστικό μέσα στη μέρα, το οποίο σε ανανεώνει και σου φτιάχνει ακόμα περισσότερο τη διάθεση. Στα οικονομικά, υπάρχει η στήριξη από δικά σου άτομα για κάποιο πλάνο που έχεις κατά νου, ενώ μπορεί να υπάρξουν και θετικά νέα αν είσαι σε αναζήτηση σπιτιού.

Ταύρος



Ταύρε μου, παραμένοντας εστιασμένος στα σημαντικά και τα ουσιαστικά που τρέχουν αυτές τις μέρες, τα διαχειρίζεσαι με πιο καθαρό μυαλό και μια πιο αισιόδοξη ματιά. Από το πρωί0 παίρνεις αποστάσεις και κρατάς σημειώσεις που θα σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις στο κεφάλι σου τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν και να τις δρομολογήσεις καταλλήλως. Το κλίμα στο σπίτι βελτιώνεται αρκετά, ενώ μπορεί να υπάρξουν και κάποια εξτραδάκια στο οικονομικό. Έχεις ανεβασμένη ενέργεια και επαφές που γίνονται μέσα στη μέρα δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες και συζητήσεις για συνεργασίες.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, με τους τόνους να πέφτουν κι εσένα να αντιλαμβάνεσαι και να ακούς κάπως περισσότερο όσα σου λένε οι άλλοι, η διάθεσή σου φτιάχνει και βρίσκεις την ευκαιρία να διορθώσεις και να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις. Οι συζητήσεις που γίνονται βάζουν τις διαπροσωπικές σου σχέσεις σε μια νέα, πιο γερή βάση και χαλαρώνεις αρκετά. Το φλερτ αλλάζει επίσης και περνά σε πιο σοβαρό επίπεδο. Παρασκηνιακές κινήσεις και οι κόποι σου φαίνεται να αποδίδουν κι αυτό θα φανεί στο οικονομικό σου.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, δουλειές και υποχρεώσεις μπαίνουν σε πρώτο πλάνο, με τρόπο όμως που μπορείς να τις οργανώνεις και να τις δρομολογήσεις με τον τρόπο που θέλεις. Αυτό φαίνεται να σου λύνει τα χέρια μέσα στη μέρα, αλλά και να σου δίνει μια άνεση και στο κομμάτι της διαχείρισης χρόνου. Από την άλλη, παίζουν συζητήσεις για κάτι καλύτερο στο οικονομικό της δουλειάς. Αν είσαι σε φάση που συζητάς κάποιο επαγγελματικό πλάνο με φίλους σου, σήμερα παίζει να δρομολογηθούν καλύτερα κάποια πράγματα, αλλά και γενικότερα είσαι κάπως πιο άμεσος στις διεκδικήσεις σου και δρομολογείς στόχους με πιο θετικό μουντ.

Λέων



Λέοντά μου, δημιουργική διάθεση, τόσο στα προσωπικά σου όσο και στα επαγγελματικά. Από το πρωί έχεις μια τάση να εστιάζεις σε πράγματα που μπορούν να εδραιωθούν πιο εύκολα, αλλά και σε όσα φαίνεται να έχουν μακρόχρονη προοπτική και διάρκεια. Ιδέες σταθεροποιούνται και το όραμά σου μπαίνει σε μια πιο πρακτική βάση, διατηρώντας όμως και τα εντυπωσιακά κομμάτια του. Φλερτάρεις σαν να μην υπάρχει αύριο και το απολαμβάνεις όσο τίποτα. Στη δουλειά βλέπεις τους κόπους σου να αποδίδουν κι αυτό σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις πιο στοχευμένα.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, το μουντ αλλάζει και αντιλαμβάνεσαι πως μπορείς να σταθεροποιήσεις και να ξεκαθαρίσεις αρκετές καταστάσεις και ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, αλλά και την ψυχολογία σου. Από το πρωί έχεις την τάση να εστιάζεις στα ουσιαστικά και να βλέπεις κάπως πιο χαλαρά μεν τα δεδομένα σου, χωρίς όμως να παρεκκλίνεις και να μη δρας στοχευμένα και αποτελεσματικά. Ίσως κάποια οικονομικά που αφορούν το σπίτι να σταθεροποιούνται. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες για επαγγελματικά ανοίγματα μέσα από ομάδες ή κάποια πρόταση για συνεργασία.

Ζυγός



Ζυγέ μου, με καλύτερη διάθεση για συζητήσεις και επαφές φαίνεται να ξεκινά η μέρα σου. Από το πρωί, κάποια όρια που μπαίνουν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις φαίνεται να γίνονται σεβαστά από τους άλλους, πράγμα που σου δίνει ένα παραπάνω θάρρος για να προχωρήσεις και να επικοινωνήσεις με τον τρόπο που θέλεις και πάλι. Μέσα από παρέες προκύπτει ένα φλερτ και όμορφες γνωριμίες ή συναντήσεις που θα ανεβάσουν την αυτοπεποίθησή σου. Οικονομικά, ίσως στη δουλειά να υπάρξουν ευκαιρίες που θα ενισχύσουν σημαντικά το εισόδημά σου.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα, με τα πράγματα να χαλαρώνουν σημαντικά, ρίχνεις κι εσύ άμυνες και τόνους και προσαρμόζεσαι σχετικά πιο εύκολα σε καταστάσεις, καθώς η μέρα κυλά, θα το δεις να βγαίνει πιο άμεσα στα της δουλειάς, μια και τα πράγματα τακτοποιούνται και οργανώνονται καλύτερα και πιο εύκολα. Παράλληλα, ένα εισόδημα παίζει να σταθεροποιηθεί ή μια συζήτηση σχετικά μ' αυτό να πάρει μια πιο σοβαρή τροπή, κι αυτό γιατί αναγνωρίζονται τα όσα κάνεις. Ευκαιρίες σε συνεργασίες και διαπραγματεύσεις.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, η μέρα ξεκινά με ένα ωραίο και αρκετά δημιουργικό μουντ. Από το πρωί, είσαι σε μια φάση που θέλεις να δεις πώς μπορείς να σταθεροποιήσεις κάποια πράγματα, αλλά και να οργανώσεις καλύτερα τις κινήσεις σου πάνω σε ρίσκα που θέλεις να πάρεις. Το φλερτ περνά σε άλλο επίπεδο και δείχνεις με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον σου, αλλά και το αν βλέπεις μακροπρόθεσμα μια κατάσταση. Η αισιοδοξία επανέρχεται κι αυτό βγαίνει και στο κομμάτι της δουλειάς, καθώς έχεις ευκαιρίες να κλείσεις συμφωνίες, αλλά και να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο στο οικονομικό.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, οι τόνοι πέφτουν κι εσύ το εκμεταλλεύεσαι αυτό για να χαλαρώσεις και να οργανωθείς καλύτερα. Μπορεί κάποια σκηνικά στο σπίτι να είναι πιο απαιτητικά, όμως παίρνεις χρόνο για τον εαυτό σου και βάζεις τις δουλειές σου σε σειρά, αξιολογώντας τες ταυτόχρονα. Στα οικονομικά, κάποια πακετάκια που έρχονται φαίνεται να βοηθούν σημαντικά τόσο στο να προχωρήσεις κάποια πλάνα σου, όσο και να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις. Αυτό το κρίνεις εσύ. Το καλό είναι πως οι ιδέες που έχεις ακούγονται θετικά από συνεργάτες και βλέπεις πως είναι πρόθυμοι να σε στηρίξουν. Επίσης, μπορεί να παίξουν και νέες επαφές για συνεργασία.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, με καλύτερη διάθεση σήμερα μπαίνεις στη διαδικασία να δεις τα πράγματα κάπως πιο αντικειμενικά και να ασχοληθείς με όσα μπορούν να προχωρήσουν πρακτικά. Παράλληλα, κάποιες συζητήσεις μέσα στην παρέα φαίνεται να ξεκαθαρίζουν καταστάσεις, χωρίς εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Παράλληλα, ασχολείσαι με το να βελτιώσεις κομμάτια στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και να διορθώσεις ίσως και τον τρόπο που προσεγγίζεις συμπεριφορές που σε ενοχλούν. Στη δουλειά τα πράγματα ρολάρουν καλύτερα και το καλό μουντ διατηρείται και γίνεται σημαντικό ατού για να συνεχίσει έτσι η μέρα σου.

Ιχθύες



Σήμερα, Ιχθύ μου, με πιο χαλαρό μουντ ξεκινάς τη μέρα σου και νιώθεις πως μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα και πιο ήρεμα σημαντικά θέματα που σου ανατίθενται στη δουλειά. Με αυτό το μουντ και με την ελευθερία κινήσεων που έχεις μπορείς να κλείσεις πολλά σημαντικά ζητήματα μέσα στη μέρα, αρκεί να παραμείνεις συγκεντρωμένος. Η ροή των πραγμάτων βοηθά στο να βάλεις στο πρόγραμμα και δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την ευεξία σου. Στο κομμάτι φλερτ έχεις ευκαιρίες για πιο «επιθετικά» παιχνίδια που θα έχουν την επιθυμητή ανταπόκριση.