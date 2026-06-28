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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι «έλαμψε» ξανά, «τριάρα» η Αργεντινή - Ισοπαλία πρόκρισης για Αυστρία και Αλγερία

μεσι
clock 07:45 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με νίκη με 3–1 επί της Ιορδανίας «έκλεισε» το πρωί της Κυριακής (28/06) η παρουσία της Αργεντινής στους ομίλους του εφετινού Μουντιάλ, με την «αλμπισελέστε» να κάνει το «3 στα 3» και να συνεχίζει στη φάση των «32», όπου και θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι (04/07, 01:00).

Γκολάρες με φάουλ από Λο Σέλσο και Μέσι (πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 60’, έφτασε τα 6 γκολ στο θεσμό), πρώτο γκολ σε Μουντιάλ για Λαουτάρο Μαρτίνες και χαμός στο τέρμα των Ιορδανών από τον Αλ Ταμάρι.



Ιορδανία (Τζαμάλ Σελάμι): Αμπντουλαΐλα, Νασίμπ, Αλ–Αράμπ, Αμπουνταχάμπ (90’ Ομπάιντ), Χαντάντ, Ρασντάν, Ραουαμπντές, Τάχα, Αζαϊέχ (46’ Αλ Ταμάρι), Ολβάν (90’ Σαράχ), Φακούρι (46’ Αλ Μάρντι).

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Σιμεόνε (71’ Μπάρκο), Οταμέντι, Σενέσι, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Παλάσιος, Παζ (60’ ΜακΆλιστερ), Λο Σέλσο (60’ Αλμάδα), Άλβαρες (82’ Λόπες), Λαουτάρο Μαρτίνες (60’ Μέσι).

Ισοπαλία πρόκρισης για Αυστρία και Αλγερία

Ο Σάσα Κάλαϊτζιτς έγινε εθνικός ήρωας στην Αυστρία, καθώς πέτυχε με buzzer-beater το 3-3 απέναντι στην Αλγερία στο Κάνσας κι έστειλε τη χώρα του στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026.

Με το σκορ στο 2-2, ο Ριγιάντ Μαχρέζ πέτυχε ακόμα ένα γκολ, αυτήν τη φορά στο 90’+3′, μέσα σε πανζουρλισμό στο γήπεδο, δίνοντας νέο προβάδισμα στην Αλγερία. Πάνω που όλοι νόμιζαν πως η Αυστρία θα έμενε εκτός συνέχειας, οι παίκτες του Ράνγκνικ ανέβηκαν όλοι μπροστά και είχαν δύο ευκαιρίες, με τον Κάλαϊτζιτς να μετατρέπει σε γκολ την δεύτερη, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο επιθετικός της Λίντσερ είχε περάσει στο χορτάρι μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα, με σκοπό να βρει μία τελική, την οποία βρήκε για να βγάλει στους δρόμους μία ολόκληρη χώρα.

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Μουντιάλ 2026 Λιονέλ Μέσι Αργεντινή
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