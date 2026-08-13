Στη Βουλή το αίτημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για ίδρυση ΚΕΔΑΣΥ από τον Κ. Κεφαλογιάννη

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Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη ζητάει την ίδρυση Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, Π.Ε. Ηρακλείου.

Τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες σε παιδιά και νέους που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.

Σήμερα, εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ηρακλείου λειτουργεί μόνο ένα ΚΕΔΑΣΥ και συγκεκριμένα εντός της πόλης του Ηρακλείου.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος, έχει δηλώσει την πρόθεσή του να συνδράμει έμπρακτα με τη διάθεση κατάλληλου χώρου στέγασης που θα πληροί όλες τα τις απαιτούμενες τεχνικές, κτιριακές και προσβασιμότητας προδιαγραφές που προβλέπονται για τη λειτουργία ενός δεύτερου σύγχρονου ΚΕΔΑΣΥ εντός των διοικητικών ορίων του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής μεταφέρει στην αρμόδια Υπουργό το αίτημα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδος, για την ίδρυση ΚΕΔΑΣΥ στον οικείο Δήμο και ζητάει την άμεση δρομολόγηση των απαιτούμενων σχετικών διαδικασιών.

Πρόκειται για μία παρέμβαση που θα εξυπηρετεί όχι μόνο το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, αλλά ολόκληρο το νοτιοανατολικό τόξο της ευρύτερης περιοχής.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη

Θέμα : Σημαντική για την ευρύτερη περιοχή, η ίδρυση Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, Π.Ε. Ηρακλείου.

Σχετ. :

Το υπ’ αριθ. πρωτ. 19105/06-07-2026 έγγραφο του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδος.

Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες σε παιδιά και νέους που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων, δεδομένου ότι στις αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΥ συμπεριλαμβάνονται :

(α) Η έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας.

(β) Η εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών (σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους)

(γ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη

(δ) Ο καθορισμός του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρους της εκπαίδευσης

(ε) Η εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με προφορικές ή απλής μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας εκπαίδευσης

(στ΄) Η εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδος, προς το Υπουργείο σας, με το οποίο αιτείται την ίδρυση ΚΕΔΑΣΥ στον οικείο Δήμο, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συγκεκριμένη αναγκαιότητα και σκοπιμότητα.

Σήμερα, όπως γνωρίζετε εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Ηρακλείου λειτουργεί ένα μόνο ΚΕΔΑΣΥ, εντός της πόλης του Ηρακλείου.

Η δημιουργία μιας περιφερειακής δομής στην ενδοχώρα θα ελαφρύνει άμεσα τον όγκο αιτήσεων του ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους αναμονής για ολόκληρο τον Νομό, κάτι που ως σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία του.

Σε αντίθεση με όμορούς του Δήμους (που απέχουν μόλις 15–20 λεπτά από την πόλη του Ηρακλείου και διατηρούν άμεση πρόσβαση στις δομές της πόλης), ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας βρίσκεται στον πυρήνα της ενδοχώρας.

Το Αρκαλοχώρι αποτελεί τον φυσικό συγκοινωνιακό και γεωγραφικό κόμβο για την κάλυψη ολόκληρου του ανατολικού και νοτιοανατολικού τόξου της ευρύτερης περιοχής. Η δομή αυτή δεν θα εξυπηρετεί μόνο το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, αλλά και το Δήμο Βιάννου (με τις απομακρυσμένες ορεινές περιοχές), τμήματα του Δήμου Χερσονήσου, καθώς και γειτονικές περιοχές του Οροπεδίου Λασιθίου, γλιτώνοντας τις οικογένειες από μετακινήσεις άνω της μίας ώρας.

Μάλιστα, μέσω της προοπτικής οδικής σύνδεσης της Μεσαράς με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, στόχος είναι να εξυπηρετούνται στο μέλλον και οι αντίστοιχες περιοχές της Μεσαράς.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας παραμένει μια σεισμόπληκτη περιοχή, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2021, όπου εκατοντάδες μαθητές εξακολουθούν να φοιτούν σε προκατασκευασμένες αίθουσες, αντιμετωπίζοντας συσσωρευμένες μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές πιέσεις. Η παρουσία διεπιστημονικής ομάδας στον τόπο τους αποτελεί ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Επιπλέον, λόγω της κατασκευής του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελίου, η περιοχή εξελίσσεται στον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμιακό και οικονομικό πόλο του Νομού Ηρακλείου, προσελκύοντας νέες οικογένειες και καθιστώντας τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές υποδομές απαραίτητες για τα επόμενα χρόνια.

Εξάλλου, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την υποχρέωση να μισθώσει, να διαμορφώσει και να διαθέσει δωρεάν στο Υπουργείο Παιδείας κατάλληλο, σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο κτίριο που θα καλύπτει όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

Επειδή, οι υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΕΔΑΣΥ αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση και υποστήριξη μαθησιακών, αναπτυξιακών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής των παιδιών και νέων στην εκπαίδευση και την ενίσχυση της συμπεριληπτικής σχολικής κοινότητας.

Επειδή, κρίνεται απαραίτητη η ίδρυση ενός δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ εντός της ενδοχώρας της Π.Ε. Ηρακλείου, σε κομβικό σημείο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των απομακρυσμένων περιοχών.

Επειδή, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος, αναγνωρίζοντας πλήρως τη σημασία μία τέτοιας πρωτοβουλίας, σας έχει δηλώσει εγγράφως με ανωτέρω σχετικό, την πρόθεσή του να συνδράμει έμπρακτα με τη διάθεση κατάλληλου χώρου στέγασης που θα πληροί όλες τα τις απαιτούμενες τεχνικές, κτιριακές και προσβασιμότητας προδιαγραφές που προβλέπονται για τη λειτουργία ενός σύγχρονου ΚΕΔΑΣΥ.

Ερωτάσθε :

(α) Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης αιτημάτων των ενδιαφερόμενων Δήμων για την ίδρυση ΚΕΔΑΣΥ εντός των διοικητικών ορίων τους;

(β) Σκοπεύετε να προβείτε στην ίδρυση ΚΕΔΑΣΥ στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, σύμφωνα με το αίτημα του Δημάρχου; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;

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