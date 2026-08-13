ΠΕΜ.13 Αυγ 2026 16:23
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ιθάκη: Περιμένει την «έκρηξη» τουριστών μετά την «Οδύσσεια» του Νόλαν

οδ
clock 20:00 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χιλιάδων τουριστών από το εξωτερικό αναμένεται να βρεθεί από την επόμενη τουριστική σεζόν η Ιθάκη, καθώς η κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται να ανανεώνει το διεθνές ενδιαφέρον για το νησί του Ιονίου.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ από το euronews.gr, μακριά από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, η Ιθάκη διαθέτει κρυστάλλινα νερά, εντυπωσιακούς όρμους και ένα ισχυρό μυθολογικό αποτύπωμα, που συνδέεται άρρηκτα με τον Όμηρο και τον Οδυσσέα. Παρά τα φυσικά της κάλλη, ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν βρισκόταν στις πρώτες επιλογές των ξένων ταξιδιωτών.

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Χολιγουντιανό σκηνοθέτη φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα, με λάτρεις του ομηρικού έπους να εντάσσουν πλέον την Ιθάκη στα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Διαβάστε επίσης 

Πάνος Μουζουράκης: Η σύζυγός του ανέβασε φωτογραφία του τραγουδιστή με τα παιδιά τους

Κοντοβά: Mε την κόρη της για διακοπές στο Ρέθυμνο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οδύσσεια Ταινία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis