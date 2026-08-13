Ιθάκη: Περιμένει την «έκρηξη» τουριστών μετά την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χιλιάδων τουριστών από το εξωτερικό αναμένεται να βρεθεί από την επόμενη τουριστική σεζόν η Ιθάκη, καθώς η κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται να ανανεώνει το διεθνές ενδιαφέρον για το νησί του Ιονίου.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ από το euronews.gr, μακριά από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, η Ιθάκη διαθέτει κρυστάλλινα νερά, εντυπωσιακούς όρμους και ένα ισχυρό μυθολογικό αποτύπωμα, που συνδέεται άρρηκτα με τον Όμηρο και τον Οδυσσέα. Παρά τα φυσικά της κάλλη, ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν βρισκόταν στις πρώτες επιλογές των ξένων ταξιδιωτών.

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Χολιγουντιανό σκηνοθέτη φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα, με λάτρεις του ομηρικού έπους να εντάσσουν πλέον την Ιθάκη στα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

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