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ΚΟΣΜΟΣ

Coca Cola HBC: Πώς ένα report της BNP Paribas «έσβησε» έως και 1,2 δισ. ευρώ από την αξία της μετοχής

Coca-Cola
clock 18:51 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ισχυρές απώλειες κατέγραψε η μετοχή της Coca Cola HBC, μετά την υποβάθμιση της σύστασης από την BNP Paribas Exane σε «neutral». Η έκθεση της αναλύτριας Gen Cross προκάλεσε σημαντικές πιέσεις στη μετοχή, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να μειωθεί κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ μέσα σε δύο συνεδριάσεις.

Η αναλύτρια αναγνωρίζει τις θετικές επιδόσεις της Coca Cola HBC, θεωρεί ωστόσο ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλή αποτίμηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Η Cross παρακολουθεί την ελληνική εισηγμένη από το 2021 και στο παρελθόν είχε εκφράσει πιο θετική άποψη για τη μετοχή, συμβάλλοντας στην ανοδική της πορεία.

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