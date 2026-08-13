GNTM: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για τον 7ο κύκλο

Tα γυρίσμα του GNTM ολοκληρώθηκαν και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και δημοσίευσε φωτογραφίες από τα backstage με τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής, τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα.

«Προσπαθώντας να κρατήσω τα spoilers μακριά και χωρίς να περιαυτολογήσω, θα σας πω μόνο πως το GNTM είναι ένα ταξίδι που ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως το GNTM7 έρχεται και έχει απ’ όλα: νέα πρόσωπα, υπέροχα παιδιά, μόδα, ανατροπές, εκπλήξεις, πολύ γέλιο και μια ομάδα με άποψη, ενέργεια και δυνατή χημεία! Έχω ήδη αρχίσει να μετράω αντίστροφα μέχρι να ανοίξει η πόρτα αυτού του μαγικού κόσμου και να ζήσετε κι εσείς όσα κι εμείς.Και πάνω απ’ όλα, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που έδωσαν την ενέργεια, την ψυχή και την αγάπη τους σε αυτό το ταξίδι. Είστε οι καλύτεροι! Για την ώρα όμως… IT’S A GNTM WRAP! Καλό καλοκαίρι σε εμάς, καλό υπόλοιπο σε εσάς και κρατήστε χώρο στην οθόνη σας γιατί θα σας χρειαστεί», έγραψε.

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