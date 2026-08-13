Μαρία Ηλιάκη: Παιχνίδια σε παραλία της Κρήτης με την κόρη της

Η Μαρία Ηλιάκη συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Φαλάσαρνα μαζί με την κορούλα της και τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την παραλία και τις στιγμές παιχνιδιού στα κύματα με την κόρη της.

«Η μητρότητα αλλάζει όλη σου την κοσμοθεωρία, όλο τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή κι εγώ άλλαξα 100%. Προσωπικά με έκανε άλλον άνθρωπο. Λιγότερο ξέγνοιαστη, με πολύ περισσότερα άγχη και αγωνίες από ό,τι είχα πριν γίνω μαμά. Από την άλλη, η αγάπη που εισπράττω από τα μάτια αυτού του παιδιού, από τον τρόπο που με κοιτάει, που με αγκαλιάζει, από τις κουβέντες που ανταλλάσσουμε πριν κοιμηθούμε, είναι ένα είδος αγάπης που δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να νιώσω», είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή της.

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