ΠΕΜ.13 Αυγ 2026 13:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Μαθαίνει απόψε τον αντίπαλό του στα Play Off του Europa League

ΤΣΣΚΑ
clock 10:51 | 13/08/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για τον ΟΦΗ, καθώς οι Κρητικοί θα μάθουν απόψε τον αντίπαλό τους στα Play Off του Europa League, στο τελευταίο βήμα πριν από τη League Phase της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ηρακλείου έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα Play Off και πλέον περιμένει να ξεκαθαρίσει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός της. Όλα δείχνουν ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας βρίσκεται σε θέση ισχύος, καθώς είχε επικρατήσει με το εντυπωσιακό 3-0 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου.

Η ρεβάνς των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για απόψε, 13 Αυγούστου (21:00), στη Σόφια, με την ΤΣΣΚΑ να καλείται να υπερασπιστεί το σημαντικό προβάδισμα που απέκτησε στο πρώτο ματς.

Τα Play Off του Europa League είναι προγραμματισμένα για τις 20 και 27 Αυγούστου, με τον ΟΦΗ να βρίσκεται πλέον μία πρόκριση μακριά από τη League Phase. Το πρώτο ματς θα γίνει στο Παγκρήτιο και η ρεβάνς λογικά στη Σόφια 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τσσκα Οφη Europa League
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis