ΟΦΗ: Μαθαίνει απόψε τον αντίπαλό του στα Play Off του Europa League

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για τον ΟΦΗ, καθώς οι Κρητικοί θα μάθουν απόψε τον αντίπαλό τους στα Play Off του Europa League, στο τελευταίο βήμα πριν από τη League Phase της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ηρακλείου έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα Play Off και πλέον περιμένει να ξεκαθαρίσει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός της. Όλα δείχνουν ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας βρίσκεται σε θέση ισχύος, καθώς είχε επικρατήσει με το εντυπωσιακό 3-0 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου.

Η ρεβάνς των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για απόψε, 13 Αυγούστου (21:00), στη Σόφια, με την ΤΣΣΚΑ να καλείται να υπερασπιστεί το σημαντικό προβάδισμα που απέκτησε στο πρώτο ματς.

Τα Play Off του Europa League είναι προγραμματισμένα για τις 20 και 27 Αυγούστου, με τον ΟΦΗ να βρίσκεται πλέον μία πρόκριση μακριά από τη League Phase. Το πρώτο ματς θα γίνει στο Παγκρήτιο και η ρεβάνς λογικά στη Σόφια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ