Τροχαίο στην Ηρακλείου - Μοιρών - Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

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Μέσα στο αυτοκίνητο που επέβαινε, το οποίο κάτω από συνθήκες που ερευνώνται εξετράπη της πορείας του, εγκλωβίστηκε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης (13/8) ένας άνδρας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 4ο χλμ της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μοιρών.

Άμεσα στο σημείο, ειδοποιήθηκε και έσπευσε πυροσβεστικό όχημα με πέντε πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τον άνδρα, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία με τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

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