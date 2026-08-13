Παρέμβαση Καραμαλάκη για το Κομμένο Μπεντένι: Ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για την ασφάλεια των δημοτών

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Δημότης κατήγγειλε ότι ο σκύλος του δέχθηκε ηλεκτρικό πλήγμα από ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα στο Κομμένο Μπεντένι. Με την αφορμή αυτή, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολιτεύσεως του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό.

Το ζήτημα που θέτει η παράταξη δεν είναι μόνο η καταγγελία. Είναι το γεγονός ότι στη Δημοτική Αρχή αποδίδονται, την ίδια ημέρα, δύο διαφορετικές τεχνικές εκδοχές.

Κατά δήλωση που φέρεται να έκανε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, κ. Δημήτρης Σπυριδάκης, ο έλεγχος της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού δεν εντόπισε «καμία απολύτως διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος». Άλλα δημοσιεύματα της ίδιας ημέρας αναφέρουν διαπίστωση «διαρροής επαγωγικού ρεύματος», η οποία κρίθηκε μη επικίνδυνη, καθώς και απομόνωση του σημείου προς αποκατάσταση.

Η παράταξη δεν υιοθετεί καμία από τις δύο εκδοχές. Δεν προδικάζει ότι υπήρξε ηλεκτροπληξία ή κίνδυνος για άνθρωπο ή ζώο. Επισημαίνει, όμως, ότι οι δύο εκδοχές δεν μπορούν να ισχύουν ταυτοχρόνως. Ο πολίτης δικαιούται μία και σαφή απάντηση.

Ο κ. Καραμαλάκης θέτει τέσσερα ερωτήματα. Αφορούν το αποτέλεσμα της επίσημης αυτοψίας και την ύπαρξη κινδύνου σήμερα. Αφορούν επίσης τον έλεγχο των υπόλοιπων φωτιστικών της ίδιας εγκαταστάσεως και την υποχρέωση επίσημης ενημερώσεως των δημοτών.

Η θέση της παρατάξεως συνοψίζεται σε μία αρχή. Σε ζητήματα ασφάλειας του δημόσιου χώρου απαιτείται σαφής, επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση, ώστε να μην δημιουργούνται ούτε ανησυχία ούτε αντικρουόμενες εντυπώσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Κύριε Δήμαρχε,

Σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 δημοσιοποιήθηκε καταγγελία δημότη, ο οποίος αναφέρει ότι ο σκύλος του δέχθηκε ηλεκτρικό πλήγμα. Το περιστατικό τοποθετείται σε ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα, επί πεζοδρομίου στο Κομμένο Μπεντένι. Η καταγγελία αναπαράχθηκε από τοπικά ενημερωτικά μέσα και έλαβε ευρεία δημοσιότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι σε δημοσιεύματα της ίδιας ημέρας αποδίδονται στη Δημοτική Αρχή διαφορετικές τεχνικές εκδοχές.

Σύμφωνα με δήλωση που φέρεται να έκανε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Δημήτρης Σπυριδάκης, την οποία μεταφέρει ο CRETA24, ΣΚΑΪ Κρήτης, από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού «δεν διαπιστώθηκε καμία απολύτως διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος».

Αντίθετα, άλλο δημοσιεύματα <<cretaone.gr>>, <<patris.gr>> αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε «διαρροή επαγωγικού ρεύματος», ότι αυτή κρίθηκε μη επικίνδυνη και ότι το συγκεκριμένο σημείο απομονώθηκε για αποκατάσταση.

Χωρίς να υιοθετούμε καμία από τις δύο εκδοχές και χωρίς να προδικάζουμε ότι υπήρξε ηλεκτροπληξία ή κίνδυνος για άνθρωπο ή ζώο, ρωτάμε συγκεκριμένα:

Πρώτον: -Έγινε επίσημη αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

Δεύτερον: -Υπάρχει σήμερα οποιοσδήποτε κίνδυνος για πολίτες ή ζώα στο συγκεκριμένο σημείο ή σε άλλα αντίστοιχα φωτιστικά της περιοχής και της πόλης.

Τρίτον: -Έχουν ελεγχθεί και τα υπόλοιπα φωτιστικά της ίδιας εγκαταστάσεως και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας;

Τέταρτον: -Ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει επισήμως τους πολίτες για το περιστατικό, τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις ενέργειες που έγιναν;

Σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στον δημόσιο χώρο απαιτείται σαφής, επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση, ώστε να μην δημιουργούνται ούτε ανησυχία ούτε αντικρουόμενες εντυπώσεις στους πολίτες.

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