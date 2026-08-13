Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στον Ειρηνικό: Κουνήθηκαν Σαλβαδόρ, Νικαράγουα και Ονδούρα

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Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα (3.30 ώρα Ελλάδας) στον Ειρηνικό ωκεανό και έγινε αισθητός σε Σαλβαδόρ, Νικαράγουα και Ονδούρα, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με δεδομένα από το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) και τα γεωδυναμικά ινστιτούτα των τριών κρατών της κεντρικής Αμερικής, ο σεισμός σημειώθηκε χθες στις 18:30 (τοπική ώρα· σήμερα στις 03:30 ώρα Ελλάδας), σε εστιακό βάθος 56,8 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό ωκεανό με το επίκεντρό του να εντοπίζεται ανοικτά του νομού Ουσουλουτάν, κάπου 160 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα του Ελ Σαλβαδόρ, το Σαν Σαλβαδόρ.

Το σαλβαδοριανό υπουργείο Περιβάλλοντος από την πλευρά του αναφέρθηκε μέσω X σε σεισμική δόνηση 5,7 βαθμών και διαβεβαίωσε πως «δεν υπάρχει απειλή τσουνάμι» για τις ακτές.

Η σεισμική δόνηση έγινε επίσης αισθητή στην Ονδούρα και στη Νικαράγουα.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στα τρία κράτη δεν αναφέρθηκαν σε θύματα ή υλικές ζημιές μετά τον σεισμό, που προκάλεσε πανικό σε πολλούς πολίτες τους.

#ElObservatorioInforma datos preliminares del sismo sentido:



Magnitud preliminar: 5.5



Ubicación aproximada: Frente a Costa de Usulután [12.56N,-88.26O]



Fecha y hora: 2026-08-12 | 18:30:04



Esta información será actualizada en breve con los datos revisados del sismo. — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) August 13, 2026

Η κεντρική Αμερική πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, λόγω της σύγκλισης των τεκτονικών πλακών της Καραϊβικής και των Κόκος, κι εξαιτίας τοπικών γεωλογικών ρηγμάτων.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε δυο ημέρες έπειτα από εκείνη 7,4 βαθμών που έπληξε τη δυτική Κολομβία και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους, ενώ άλλοι σχεδόν 500 αγνοούνται ακόμη και χιλιάδες ακόμη τραυματίστηκαν, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που ανακοινώθηκε χθες από τον πρόεδρο της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Την 24η Ιουνίου, διπλός πολύ ισχυρός σεισμός χτύπησε τη Βενεζουέλα, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 6.300 ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

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