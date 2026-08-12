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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Τρελά πανηγύρια στο κέντρο του Ηρακλείου για την κατάκτηση του Super Cup

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΟΦΗ
clock 23:59 | 12/08/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Μια μεγάλη ασπρόμαυρη γιορτή στήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου μετά την ιστορική κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ.

Η νύχτα έγινε μέρα στο Ηράκλειο. Λίγο μετά το τελευταίο πέναλτι του τελικού και την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ σε βάρος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, οι δρόμοι της πόλης γέμισαν με φιλάθλους που βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν έναν ακόμη ιστορικό τίτλο.

Η αγωνία που είχε προηγηθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε ξέφρενο πανηγύρι. Μπλούζες και κασκόλ στα ασπρόμαυρα, σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα δημιούργησαν ένα σκηνικό γιορτής στους δρόμους του Ηρακλείου.

Ο κόσμος του ΟΦΗ πανηγύρισε με την ψυχή του τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας. Οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν τον τελικό από σπίτια, καταστήματα και σημεία συγκέντρωσης στο κέντρο ξεχύθηκαν στους δρόμους αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα.

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