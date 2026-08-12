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ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε τελεφερίκ μετά τον σεισμό

κολομβία, σεισμός
clock 22:10 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επιβάτες τελεφερίκ στη Μανισάλες της Κολομβίας βίωσαν στιγμές τρόμου κατά τη διάρκεια καταστροφικού σεισμού 7,4 Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε τη χώρα και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 224 νεκρούς και 668 τραυματίες, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να συνεχίζονται σε πληγείσες περιοχές όπως το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, το Κάλι και η Περέιρα.

Στα βίντεο ακούγονται κλάματα και τρομαγμένες φωνές, με τους επιβάτες να προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει ενώ βρίσκονται στον αέρα. Παράλληλα, εργαζόμενοι του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών επικοινωνούν μαζί τους μέσω ασυρμάτου και τους καλούν να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Οι εικόνες είναι ακόμη πιο ανατριχιαστικές δεδομένου ότι η Μανισάλες βρίσκεται στην ιδιαίτερα πληγείσα ζώνη του κολομβιανού «άξονα του καφέ», όπου ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Εκατοντάδες νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί τοπική ώρα, με επίκεντρο το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά.

Ο απολογισμός της καταστροφής έχει αυξηθεί δραματικά, με τουλάχιστον 224 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και 668 να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των τοπικών Αρχών. Τουλάχιστον 165 κτίρια έχουν καταρρεύσει.



Ιδιαίτερα βαριά έχει πληγεί και το Κάλι, ενώ μεγάλες καταστροφές καταγράφονται στην Περέιρα, όπου βίντεο κατέγραψαν ακόμη και τη στιγμή κατάρρευσης κτιρίων.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας έχει κηρύξει εθνική καταστροφή, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στα συντρίμμια, καθώς οι Αρχές αναζητούν εγκλωβισμένους και ο αριθμός των θυμάτων εξακολουθεί να μεταβάλλεται.

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