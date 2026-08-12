Καλομοίρα: «Σε έναν γάμο θα έρθουν κύματα – Κάποια είναι τεράστια και πρέπει να έχεις αντοχή»

Η Καλομοίρα μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπουσάλη, και τα τρία παιδιά τους, Νίκο, Δημήτρη και Αναστασία έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια. Το ζευγάρι είναι 20 χρόνια μαζί.

Η τραγουδίστρια μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! και αναφέρθηκε στον γάμο τους.

Είστε πια μαζί 20 χρόνια – στις 26 Σεπτεμβρίου θα γιορτάσετε την 16η επέτειο του γάμου σας. Θα λέγατε ότι ο καιρός κύλησε σαν νερό;

Καλομοίρα: Να ακούσω πρώτα τον Γιώργο τι θα πει; (γέλια)

Γιώργος: Στην Αμερική λένε: «Οι μέρες είναι μεγάλες και τα χρόνια είναι μικρά». Καμιά φορά αισθάνεσαι ότι η μία μέρα κάνει πολύ καιρό να περάσει, αλλά μετά κοιτάς τον χρόνο και βλέπεις πόσο γρήγορα «πέταξε».

Είναι πολύ δύσκολο τελικά να κρατήσεις έναν γάμο;

Καλομοίρα: Η αλήθεια είναι ότι σε έναν γάμο, πού και πού θα έρθουν κύματα. Κάποια είναι τεράστια και πρέπει να έχεις την αντοχή να τα αντιμετωπίσεις, όπως όταν κάνεις σερφ. Αλλά είναι τόσο ωραία όταν μπορείς να περάσεις δυο-τρία κύματα. Ζεις πράγματα με τον σύντροφό σου. Βλέπεις όλες τις πλευρές του και εκείνος τις δικές σου. Μαθαίνει ο ένας τον άλλον. Ο γάμος είναι τόσο ωραίος γιατί έχεις δίπλα σου κάποιον που αγαπάς, που σε στηρίζει. Η αγάπη γίνεται όλο και πιο βαθιά.

Γιώργος: Το αν είναι ένας άνθρωπος ο σωστός για σένα το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που σου φέρεται όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι όταν είναι όλα καλά. Τότε εκτιμάς περισσότερο τη σχέση σου.

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