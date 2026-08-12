Κολομβία: Τριήμερο εθνικό πένθος και μάχη με τον χρόνο στα χαλάσματα μετά τα 7,4 Ρίχτερ

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Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα Τετάρτη 12/8 η κυβέρνηση της Κολομβίας, ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που άφησε πίσω του τουλάχιστον 250 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.

Η εθνική σημαία θα κυματίζει μεσίστια σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό, «ως φόρο τιμής σε όλους όσους έχασαν τη ζωή τους», σύμφωνα με το διάταγμα.

Η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται αδιάκοπα στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φονικός σεισμός του αιώνα στην Κολομβία, μεγέθους 7,4 βαθμών, ισοπέδωσε ολόκληρα αστικά οικοδομικά τετράγωνα.

Δραματικές απώλειες



Καθώς «κλείνει» το παράθυρο των πρώτων κρίσιμων 48 ωρών για τον εντοπισμό κάτω από τα συντρίμμια της Κολομβίας, τα σωστικά συνεργεία καταφέρνουν ακόμη μικρά θαύματα μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Σχεδόν 30 ώρες μετά την ισχυρή δόνηση των 7,4 Ρίχτερ ανέσυραν από τα ερείπια κτηρίων ένα βρέφος δύο μηνών και μία 32χρονη γυναίκα.

«Πήγαμε σε μια τρύπα στα συντρίμμια και ακούσαμε κραυγές» όπως δήλωσε στο μέσο Caracol ο αστυνομικός Ρόναλντ Γκαρσία.

🇨🇴❤️ A MOMENT OF HOPE AMID THE DEVASTATION







Rescuers pulled a tiny infant ALIVE from beneath the rubble in Colombia after reportedly being trapped since yesterday morning.







The rescue comes as the earthquake’s death toll has reached at least 132.







After hours buried under the… pic.twitter.com/pTxDoqPj5o — Kailash Vashi (@KailashVashi) August 11, 2026





«Ακούσαμε τα κλάματα ενός μωρού. Ήταν θαμμένο κάτω από τα ερείπια» ανέφερε. Τελικά είδαν το κεφάλι του νεογέννητου, το οποίο βρισκόταν στην αγκαλιά του πατέρα του, Χουάν Ντέιβιντ. Κατάφεραν να το βγάλουν σώο και αβλαβές και να το παραδώσουν στους διασώστες.

Αντίστοιχα εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση ήταν η διάσωση της 32χρονης, η οποία διήρκεσε κάπου 16 ώρες, όπως δήλωσε ο πυροσβέστης Σαντιάγο Σάντσες μιλώντας στο μέσο Caracol.





Μέλη σωστικού συνεργείου χρειάστηκε να φτάσουν σε βάθος «επτά ή οκτώ μέτρων» κάθετα στο βουνό από συντρίμμια για να ανασύρουν τη γυναίκα. Η κατάστασή της είναι «καλή, δεδομένων των συνθηκών» πρόσθεσε.

¡Logramos rescatar a Daniela!







Luego de 36 horas bajo los escombros, Daniela Largos Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida. En un trabajo articulado con Bomberos #Pereira y PONALSAR, nuestro equipo USAR logró salvar una vida más.#Colombia ❤️🚨‼️🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/bXS0wBmIAQ — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 12, 2026





Σύμφωνα με τον Σάντσες, στο κτήριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, τουλάχιστον δύο από τους οποίους είναι ζωντανοί και η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται.





Πάνω από 250 οι νεκροί



Η μαύρη λίστα των νεκρών, όμως, μεγαλώνει. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 254, από τους οποίους 101 ζούσαν στην Περέιρα, την «γη του καφέ» και 95 στην Κάλι που αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, με 2,2 εκατομμύρια κατοίκους.





Κτήρια έχουν καταρρεύσει μετά τον σεισμό στην Κολομβία





Άγνωστη παραμένει η τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων, σύμφωνα με το Reuters. Ειδικοί θεωρούν ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι οι 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.

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Επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, κάποιοι στρατιωτικοί, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, μηχανήματα έργου δίνουν «μάχη» στα συντρίμμια, εργάζονται ασταμάτητα, ενώ κόσμος μοιράζει τρόφιμα και νερό σε πληγέντες και διασώστες.

Ταυτόχρονα, σε κάποιες πόλεις κηρύχθηκε απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας για να προληφθούν λεηλασίες.

Ο φωτογραφικός φακός καταγράφει ισοπεδωμένες τις γειτονιές στην Κάλι, που μοιάζουν με βομβαρδισμένο τοπίο.

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Με σκαπάνες, με φτυάρια, με γυμνά χέρια, κάτοικοι πάνε να βοηθήσουν. Σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμμια. «Δουλεύουμε μαζί με την ελπίδα να σώσουμε έστω μια ζωή» δηλώνει ο Χαβιέρ Μουνιός.

Νοσοκομεία στην Κάλι υπέστησαν ζημιές. Τμήμα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου κατέρρευσε, υποχρεώνοντας γιατρούς να μεταφέρουν ασθενείς.

Στην Κάλι, στην Περέιρα, στη Μανισάλες και στην Κιβδό, τις πόλεις που χτυπήθηκαν πιο σκληρά, ένωση δήμων έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και 240 κατεστραμμένα κτήρια.

«Τα χάσαμε όλα, αλλά είμαστε ζωντανοί»



Στην Περέιρα, περισσότεροι από τους 480.000 κατοίκους δεν έχουν ρεύμα και ελάχιστοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Περνούν το βράδυ έξω, λόγω του «κύματος» μετασεισμών που δοκιμάζει τις αντοχές τους. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 100.

«Τα χάσαμε όλα, αλλά είμαστε ζωντανοί» δήλωσε ο Χοάν Ταμπάσκο, ο οποίος είχε κατασκηνώσει στο πάρκο με τη σύντροφό του και τον επτά μηνών γιο τους.

«Είναι απίστευτο πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα» δήλωσε.

Woman rescued from under the rubble 30 HOURS after Colombia quake to RELIEVED applause







Source: bnodesk https://t.co/YzgRl6fNib pic.twitter.com/MxrayHu8gK — Rizwan Ashraffi (@rizwanace) August 12, 2026

«Η θεία μου ζούσε εδώ. Είναι κάτω από τα συντρίμμια»: Όσοι αναζητούν ακόμη τους συγγενείς και τους φίλους τους αγωνιούν για την επιβίωσή τους κάτω από τα κτήρια που έχουν καταρρεύσει.

«Δεν έχουμε μπορέσει να την ανασύρουμε, υπάρχει διαρροή αερίου», και «όσο δεν έχει βρεθεί η σορός της, δεν έχω καμιά πρόθεση να φύγω από εδώ» δήλωσε ο Χόρχε Γκονσάλες.

«Τα χάσαμε όλα» ανέφερε μια άλλη κάτοικος που πρόλαβε να βγει από το κτήριο όπου ζούσαν μαζί με τον σύζυγό της και το παιδί της. «Επιζήσαμε σαν από θαύμα» πρόσθεσε.

Διεθνές κύμα αλληλεγγύης



Την αλληλεγγύη τους στην Κολομβία έχουν εκφράσει πολλές χώρες, στέλνοντας ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την «αλληλεγγύη του στον λαό και στην κυβέρνηση της Κολομβίας», ενώ «συγκλονισμένος» δήλωσε και ο πάπας Λέων Ιδ΄.

Λίγα μόλις 24ωρα μετά την ανάδειξη του συντηρητικού Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια ως νέου προέδρου της χώρας, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

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