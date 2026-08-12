Banksy: Τρία έργα, 150.000 λίρες και ένας λογαριασμός που συνεχίζει να ανεβαίνει

Τρία έργα του Banksy έχουν κοστίσει μέχρι σήμερα σχεδόν 150.000 λίρες στους Βρετανούς φορολογούμενους, για καθαρισμό, φύλαξη και μέτρα ασφαλείας, ενώ το ποσό αναμένεται να αυξηθεί.

Το μεγαλύτερο κόστος αφορά την τοιχογραφία που εμφανίστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 στα Royal Courts of Justice του Λονδίνου. Το έργο απεικόνιζε έναν δικαστή με περούκα να χτυπά έναν διαδηλωτή με το σφυρί του και επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Banksy.

Three artworks by street artist Banksy have cost taxpayers almost £150,000 in cleaning operations and security so far, with the bill expected to rise. https://t.co/SW5WH80pVK pic.twitter.com/36qMvuzMdX — BBC London (@BBCLondonNews) August 9, 2026

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, περίπου 50.000 λίρες έχουν δαπανηθεί για την αφαίρεση της μπογιάς, ενώ άλλες 35.300 λίρες αφορούν υπερωρίες και έξοδα ασφαλείας. Οι εργασίες καθαρισμού χρειάστηκαν ακόμη και τεχνολογία λέιζερ, καθώς οι πρώτες προσπάθειες δεν ήταν αποτελεσματικές.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ερευνά την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις. Την ίδια ώρα, η κριτικός τέχνης Εστέλ Λόβατ υπερασπίστηκε τον καλλιτέχνη, επισημαίνοντας ότι τα έργα του προσελκύουν τουρίστες και κάνουν την τέχνη προσβάσιμη χωρίς εισιτήριο.

Στις άλλες δύο παρεμβάσεις που επιβάρυναν τις αρχές περιλαμβάνονται ένα άγαλμα στο Waterloo Place τον Απρίλιο και ένα έργο με πιράνχας σε φυλάκιο, τον Αύγουστο του 2024. Συνολικά, το κόστος τους πλησιάζει τις 150.000 λίρες.

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