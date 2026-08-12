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Σπανούλης - Χοψονίδου: Ο 16χρονος γιος τους ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του

Χοψονίδου
clock 13:00 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Ο μεγαλύτερος γιος του  Βασίλη Σπανούλη και της Ολυμπίας Χοψονίδου είναι 16 καιέχει κληρονομήσει από τον πατέρα του τη μεγάλη αγάπη για το μπάσκετ.

Ο νεαρός αθλητής αγωνίζεται στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Ρουμανία με την Εθνική Παίδων, συμμετέχοντας στο EuroBasket U16. 

«Εντάξει είναι μικρός. Σίγουρα είναι ωραίο να βλέπεις το παιδί σου να προοδεύει και να βελτιώνεται. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ μικρός και πρέπει να μείνει ταπεινός, να έχει υγεία και να έχει όρεξη. Τα παιδιά τα μεγαλώνουμε με τον σωστό τρόπο με την γυναίκα μου και ξέρει πολύ καλά ότι για αυτόν είμαι ο πατέρας του και για όλο τον μπασκετικό κόσμο είναι ο εαυτός του» είχε δηλώσει ο Βασίλης Σπανούλης για τον γιο του.

σπανουλης

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