ΤΕΤ.12 Αυγ 2026 21:49
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία UEFA: Παρέμεινε σε «τροχιά» 10άδας η Ελλάδα

Uefa
clock 09:36 | 12/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Στέλιος Σβολιαντόπουλος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 στην έδρα της ΤΣΣΚΑ 1948 διατήρησε την Ελλάδα με το απόλυτο των 5 ομάδων στην Ευρώπη και την κράτησε στην 12η θέση της βαθμολογίας της UEFA, αφού η ήττα του Ολυμπιακού με το ίδιο σκορ από τη Ναϊμέγκεν, τον έριξε απλώς από το Champions League στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη “φωτιά” κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, αλλά κατάφερε στην παράταση να πάρει την πρόκριση για τα πλέι οφ του Conference League, ενώ ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί πια στη League Phase του Europa League και θα συνεχίσει να προσφέρει βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Η χώρα μας συνεχίζει έτσι να βρίσκεται και σε “τροχιά” 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, έχοντας ως στόχο να προσπεράσει την Τσεχία και να κερδίσει μία ομάδα απευθείας στη League Phase του Champions League.

H βαθμολογία

βαθμολογια ουεφα

Τι προσφέρει η κάθε θέση:

7η-9η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Conference League: Πρόκριση στην παράταση για τον ΠαναΘηναϊκό, 2-1 την ΤΣΣΚΑ 1948 (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Παναθηναικός Ολυμπιακός βαθμολογία UEFA
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis