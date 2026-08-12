Βαθμολογία UEFA: Παρέμεινε σε «τροχιά» 10άδας η Ελλάδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 στην έδρα της ΤΣΣΚΑ 1948 διατήρησε την Ελλάδα με το απόλυτο των 5 ομάδων στην Ευρώπη και την κράτησε στην 12η θέση της βαθμολογίας της UEFA, αφού η ήττα του Ολυμπιακού με το ίδιο σκορ από τη Ναϊμέγκεν, τον έριξε απλώς από το Champions League στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη “φωτιά” κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, αλλά κατάφερε στην παράταση να πάρει την πρόκριση για τα πλέι οφ του Conference League, ενώ ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί πια στη League Phase του Europa League και θα συνεχίσει να προσφέρει βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Η χώρα μας συνεχίζει έτσι να βρίσκεται και σε “τροχιά” 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, έχοντας ως στόχο να προσπεράσει την Τσεχία και να κερδίσει μία ομάδα απευθείας στη League Phase του Champions League.

H βαθμολογία

Image

Τι προσφέρει η κάθε θέση:



7η-9η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League



Κυπελλούχος: Playoffs Europa League



Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)



Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League



Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League



Κυπελλούχος: Playoffs Europa League



Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)



Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League



Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)



Κυπελλούχος: Playoffs Europa League



Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)



Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League



Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)



Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League



Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)



Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League



Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)



Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League



Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)



Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League



Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Conference League: Πρόκριση στην παράταση για τον ΠαναΘηναϊκό, 2-1 την ΤΣΣΚΑ 1948 (βίντεο)