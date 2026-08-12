Ηράκλειο: Νέα άφιξη μεταναστών - Εντοπίστηκαν 49 άτομα, σε εξέλιξη η καταγραφή τους

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Νέα επιχείρηση εντοπισμου και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί (12.08) στα νότια του Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα άφιξη αφορά 49 άτομα που επέβαιναν σε πλωτό σκάφος.

Άμεσα οι αρμόδιες αρχές επιχείρησαν στη θαλάσσια περιοχή και περισυνέλεξαν τους αλλοδαπούς, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, όλοι υπήκοοι Σουδάν.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο πλησιέστερο λιμάνι για την πρώτη καταγραφή. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα.

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