Σοκ στον αέρα: Πιλότος είχε καπνίσει μαριχουάνα – 17 τραυματίες από τις «τούμπες» του αεροπλάνου

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Την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας πτήση από το Πουκέτ προς το Δελχί, ένα αεροσκάφος της Air India έχασε απότομα ύψος περίπου 90 μέτρων, προκαλώντας τον τραυματισμό επιβατών και μελών του πληρώματος.

Σήμερα, επιβεβαιώθηκε ότι ο πιλότος του αεροπλάνου είχε βρεθεί θετικός σε χρήση μαριχουάνας, μετέδωσαν σήμερα ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας κάλεσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Air India, Κάμπελ Γουίλσον σχετικά με το περιστατικό που συνέβη σε αεροσκάφος Airbus A320neo.

Λίγες ημέρες νωρίτερα οι ινδικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το συμβάν, στο οποίο τραυματίστηκαν 13 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Η πτήση από την τουριστική πόλη της Ταϊλάνδης παρουσίασε μια «στιγμιαία μεταβολή υψόμετρου» ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό ινδικό κρατίδιο Οντίσα, είχε τονίσει νωρίτερα η κυβέρνηση.

Το αεροσκάφος, που μετέφερε 137 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, προσγειώθηκε στο Δελχί.

Την Κυριακή, το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η αρχική εξέταση στον πιλότο για ψυχοδραστικές ουσίες έδωσε ένα αποτέλεσμα που απαιτούσε επιβεβαιωτικές εργαστηριακές εξετάσεις. Η Air India είχε δηλώσει ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα.

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