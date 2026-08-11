Συγγραφέας ζήτησε από τους αναγνώστες να μην αγοράζουν το βιβλίο της και μετά ζήτησε συγγνώμη

Η Ταμάρα Κλινκ βρέθηκε στο κέντρο μιας ασυνήθιστης συζήτησης γύρω από το βιβλίο, το περιβάλλον και την εκδοτική αγορά, όταν προέτρεψε το κοινό να μη συνεχίσει να αγοράζει καινούργια αντίτυπα του «Bom Dia, Inverno». Το βιβλίο, που αφηγείται τους οκτώ μήνες που η ίδια πέρασε απομονωμένη σε ιστιοπλοϊκό στην Αρκτική, βρίσκεται ανάμεσα στα ευπώλητα της Amazon.

Η αρχική της σκέψη ήταν περιβαλλοντική. Η Κλινκ υποστήριξε ότι κάθε νέο φυσικό αντίτυπο σημαίνει περισσότερο χαρτί, περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερες εκπομπές ρύπων. Αντί για νέες αγορές, πρότεινε στους αναγνώστες να δανείζονται το βιβλίο, να το ανταλλάσσουν ή να χαρίζουν τα αντίτυπα που ήδη κυκλοφορούν.

Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις στον χώρο του βιβλίου. Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και άνθρωποι της εκδοτικής αγοράς τής επισήμαναν ότι, όσο θεμιτή κι αν είναι η περιβαλλοντική αγωνία, μια δημόσια προτροπή να σταματήσουν οι αγορές καινούργιων βιβλίων αγνοεί όλους όσοι στηρίζονται στην κυκλοφορία τους: εκδότες, βιβλιοπωλεία, παλαιοβιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες και εργαζόμενους γύρω από την παραγωγή και τη διάδοση ενός τίτλου.

Μπροστά στις αντιδράσεις, η Κλινκ αναγνώρισε ότι είχε δει το ζήτημα μονόπλευρα. Σε νέα ανάρτηση στο Instagram ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας ότι έκανε λάθος επειδή δεν είδε άλλες οπτικές και δεν έλαβε υπόψη την αλυσίδα που τροφοδοτεί τις εκδόσεις.



Η ένταση γύρω από την υπόθεση δείχνει πόσο εύκολα η συζήτηση για την οικολογία συγκρούεται με την πραγματική οικονομία του πολιτισμού. Ένα βιβλίο είναι πολιτιστικό αγαθό, αλλά είναι και προϊόν μιας ολόκληρης αλυσίδας ανθρώπων και επαγγελμάτων. Όσο περισσότερο κυκλοφορεί ένα αντίτυπο από χέρι σε χέρι, τόσο μικρότερο γίνεται το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα· χωρίς πωλήσεις νέων βιβλίων, όμως, δυσκολεύεται να σταθεί το ίδιο το σύστημα που τα παράγει.

Η Κλινκ προσπάθησε τελικά να κρατήσει και τα δύο: την ανάγκη για πιο υπεύθυνες αναγνωστικές συνήθειες και τη σημασία του να στηρίζεται ο κόσμος του βιβλίου. Η υπόθεση, όμως, είχε ήδη δείξει γιατί μια φαινομενικά απλή οικολογική προτροπή μπορεί να γίνει πολύ πιο σύνθετη όταν αφορά ένα βιβλίο που εξακολουθεί να πουλά.

Πηγή: El Pais

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