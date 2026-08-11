Σικελία: Προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας, λόγω έκρηξης της Αίτνας

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή, μέχρι σήμερα το βράδυ, της λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνιας, λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας του ηφαιστείου της Αίτνας.

H λάβα έχει φτάσει μέχρι την ακατοίκητη περιοχή «Κοιλάδα του λέοντος», σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Ερευνητές, όπως και αρκετοί τουρίστες, παρακολουθούν το ιδιαίτερο αυτό φαινόμενο με τη βοήθεια πεπειραμένων ξεναγών, διατηρώντας πάντα την προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας.

Σήμερα, παράλληλα, το ιταλικό Ινστιτούτο Ηφαιστειλογίας και Γεωφυσικής ανακοίνωσε ότι δημιουργήθηκαν δυο νέα στόμια, στην κοιλάδα Μπόβε και στην περιοχή «Μόντε Σιμόνε», σε ύψος 2.250 και 1900 μέτρων.

#Etna: ieri sera si è aperta una nuova frattura eruttiva nella Valle del Bove a quota 1.900 m.







Ora sono attive tre bocche in totale, mentre prosegue l'attività esplosiva al cratere Voragine.







Video Guide Vulcanologiche Etna Nord pic.twitter.com/ZMDiczkf8d — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) August 11, 2026

Η προσωρινή διακοπή των απογειώσεων και προσγειώσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας «Βιντσέντσο Μπελίνι», οφείλεται κυρίως στη μεγάλη ποσότητα τέφρας που εκρήγνυται από το ηφαίστειο και περιορίζει σημαντικά την ορατότητα στην όλη περιοχή. Απόψε, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης θα αποφασιστεί η παράταση ή η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, πάντως, η έκρηξη του πύρινου γίγαντα της Σικελίας, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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