Η παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα έγινε LEGO!

Με μπουζούκι, βουκαμβίλιες και μια γάτα, η Ελλάδα και η παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα μπαίνουν στον κόσμο της Lego, μέσα από ένα νέο συλλεκτικό σετ που ανήκει στη σειρά «Restaurants of the World».

Η σειρά απευθύνεται σε ηλικίες 12+ και περιλαμβάνει 254 κομμάτια, από τα οποία δημιουργείται μια μικρή ελληνική ταβέρνα, γεμάτη χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στην Ελλάδα και την ελληνική γαστρονομία.

Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι ένα μεγάλο ψάρι στην οροφή του κτιρίου, η επιγραφή «Ταβέρνα», μια κιθάρα, ένα φλιτζάνι καφέ αλλά και ένα μικρό γατάκι, συνθέτοντας μια εικόνα εμπνευσμένη από τις παραδοσιακές ελληνικές ταβέρνες.

Στο σετ περιλαμβάνεται επίσης μια φιγούρα LEGO που αναπαριστά την ιδιοκτήτρια της ταβέρνας και διαθέτει νέο σχεδιασμό στον κορμό με ελληνικές λεπτομέρειες, δίνοντας τη δυνατότητα για παιχνίδι αλλά και ολοκληρώνοντας τη μικρή σκηνή. Το ολοκληρωμένο μοντέλο έχει ύψος άνω των 15 εκατοστών, πλάτος περίπου 10 εκατοστά και βάθος 8 εκατοστά.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της lego, το συγκεκριμένο σετ προτείνεται επίσης ως δώρο «για όσους αγαπούν την Ελλάδα, το ελληνικό φαγητό, τα ταξίδια και φυσικά τις κατασκευές LEGO».

Πηγή: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο «προφήτης της καταστροφής» προβλέπει τι θα γίνει στις αμερικανικές εκλογές του 2028