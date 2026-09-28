Ιεράπετρα: Σε σκηνές οι μετανάστες – Ζητούν αξιοπρεπείς συνθήκες οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ

Κάτω από στρατιωτικές σκηνές, σε απόσταση αναπνοής από τα δημοτικά οχήματα συντήρησης, βρίσκονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι μετανάστες που έφτασαν το Σάββατο στην Ιεράπετρα.

Αν και οι βασικές ανάγκες σε νερό, ρεύμα και υγιεινή καλύπτονται προσωρινά στον χώρο της ΑΓΡΕΞ, οι συνθήκες διαβίωσης ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Λασιθίου ζητά πλέον επιτακτικά τη μεταφορά τους σε κατάλληλες δομές, υπογραμμίζοντας ότι η ανοχή των εργαζομένων και η αντοχή των υποδομών έχουν όρια.

Όπως αναφέρει το hxonews.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Λασιθίου, Θ. Λιάγκος, υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη διευθέτηση δεν μπορεί να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετανάστες που έφτασαν στην περιοχή το Σάββατο μεταφέρθηκαν σε σημείο του χώρου όπου πραγματοποιείται η έκθεση, στο οποίο έχουν στηθεί σκηνές στρατιωτικού τύπου. Όπως εξήγησε, υπάρχει πρόσβαση σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ στη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν και τουαλέτες. Τη φύλαξη αναλαμβάνουν στελέχη του Λιμενικού.

Ο ίδιος σημείωσε ότι επισκέφθηκε τον χώρο και διαπίστωσε πως, κατά την πρόσφατη βροχόπτωση, οι σκηνές προστάτευσαν τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, χωρίς να βραχούν. Ωστόσο, τόνισε ότι η κάλυψη ορισμένων βασικών αναγκών δεν αναιρεί την ανάγκη εξεύρεσης καταλληλότερης λύσης.

Η φιλοξενία δίπλα σε έναν ενεργό χώρο εργασίας



Όπως περιέγραψε ο κ. Λιάγκος, οι σκηνές βρίσκονται σε απόσταση περίπου 10 έως 15 μέτρων από το συνεργείο συντήρησης οχημάτων. Στο κτίριο εργάζονται καθημερινά περίπου επτά έως οκτώ εργαζόμενοι, ενώ επιπλέον προσωπικό προσέρχεται για να παραλάβει οχήματα και απορριμματοφόρα και στη συνέχεια αποχωρεί για την εκτέλεση των δρομολογίων.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή των φιλοξενούμενων με τους εργαζομένους και δεν περιέγραψε κάποιο περιστατικό άμεσου κινδύνου. Εξέφρασε, όμως, προβληματισμό για τη γειτνίαση της προσωρινής εγκατάστασης με σημεία όπου κινούνται βαρέα οχήματα και λειτουργούν μηχανήματα.

«Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να παγιοποιηθεί», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η επανέναρξη της εργασίας μετά το Σαββατοκύριακο καθιστά αναγκαία την προσοχή στη λειτουργία του χώρου.

«Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους»



Ο κ. Λιάγκος επανέλαβε ότι οι επισημάνσεις του Συλλόγου αφορούν τις συνθήκες και την καταλληλότητα της εγκατάστασης. «Δεν έχουμε με τους ανθρώπους τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί και την ανάγκη να εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες, ακόμη και για παραμονή μίας ή δύο ημερών.

Στη συζήτηση εξέφρασε επίσης ανησυχίες για την υγειονομική κατάσταση των νεοαφιχθέντων και για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει συγκεκριμένο περιστατικό ασθένειας και ότι δεν έχει ο ίδιος ιατρική γνώση ή εικόνα από εξέταση των ανθρώπων. Από την πλευρά της εκπομπής επισημάνθηκε η ανάγκη να αποφεύγονται ατεκμηρίωτες αναφορές που μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετη ανησυχία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμος κατάλληλος στεγασμένος χώρος



Σε ερώτηση για τη δυνατότητα στέγασης εντός των κτιρίων της ΑΓΡΕΞ, ο κ. Λιάγκος απάντησε ότι δεν υπάρχει ελεύθερος, κατάλληλος στεγασμένος χώρος. Όπως εξήγησε, οι υφιστάμενοι χώροι χρησιμοποιούνται ήδη ως αποθήκες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του συνεργείου συντήρησης, με υλικά, λιπαντικά και εξοπλισμό.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στο ζήτημα του αμιάντου σε στέγη κτιρίου. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ο Σύλλογος είχε προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες και μετρήσεις πριν από χρόνια.

Καταλήγοντας, ζήτησε να δοθεί λύση από τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι η Ιεράπετρα έχει φτάσει στα όριά της και ότι απαιτείται μέριμνα τόσο για τους ανθρώπους που φτάνουν στην περιοχή όσο και για την ασφαλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

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