Super league 2: “Λύτρωση” στο 90+8’ για Μαρκό

Με το πέναλτι του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο 90+8’ η Μαρκό κατέβαλε την αντίσταση του Πανθρακικού (2-1), κάνοντας το 4/4 στη Super League 2.
4η αγωνιστική
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
Πανιώνιος-Ζάκυνθος 1-0
(84’ Μπαΐνοβιτς)
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β 1-0
(6’ Μπούσης)
Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης 2-0
(63’ Βαφέας, 69’ Μάντζης)
Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
(10’ Ατσκα)
Ελλάς Σύρου-Πύργος 0-0
Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός 4-1
(4’ Τεϊσέιρα, 49’, 53’ Πασάς, 75’ Αδάμ – 6’ Μπιλάλ)
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
Καλλιθέα-Αστέρας Β 2-0
(52’ Τσιριγώτης, 83’ Προβυδάκης)
Μαρκό-Πανθρακικός 2-1
(20’ Μούλερ, 90+8’ πέν. Ελ Αραμπί – 50’ Αναστασόπουλος)
Βαθμολογία
1.Μαρκό 12 (9-4)
2.ΑΕΛ 10 (7-1)
-.Πανιώνιος 10 (4-0)
4.Καλλιθέα 9 (7-4)
5.Ελλάς Σύρου 8 (9-3)
6.Πανθρακικός 7 (4-2)
7.Πανσερραϊκός 6 (6-4)
8.Απόλλων Καλαμαριάς 4 (3-4)
-.ΠΑΟΚ Β 4 (3-5)
-.Νέστος Χρυσούπολης 4 (3-5)
-.Ολυμπιακός Β 4 (6-10)
12.Νίκη Βόλου 3 (4-5)
-.Αστέρας Τρίπολης Β 3 (1-5)
14.Αναγέννηση Καρδίτσας 2 (1-5)
-.Πύργος 2 (0-5)
16.Ζάκυνθος 1 (2-7)
Η συνέχεια
5η αγωνιστική
Ολυμπιακός Β-Καλλιθέα
Ζάκυνθος-Απόλλων Καλαμαριάς
Πανθρακικός-Πανσερραϊκός
Νίκη Βόλου-ΑΕΛ
ΠΑΟΚ Β-Ελλάς Σύρου
Πύργος-Πανιώνιος
Αστέρας Β-Αναγέννηση Καρδίτσας
Νέστος Χρυσούπολης-Μαρκό