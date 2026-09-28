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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super league 2: “Λύτρωση” στο 90+8’ για Μαρκό

MARKO
clock 18:07 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με το πέναλτι του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο 90+8’ η Μαρκό κατέβαλε την αντίσταση του Πανθρακικού (2-1), κάνοντας το 4/4 στη Super League 2.

4η αγωνιστική

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος-Ζάκυνθος 1-0

(84’ Μπαΐνοβιτς)

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β 1-0

(6’ Μπούσης)

Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης 2-0

(63’ Βαφέας, 69’ Μάντζης)

Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

(10’ Ατσκα)

Ελλάς Σύρου-Πύργος 0-0

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός 4-1

(4’ Τεϊσέιρα, 49’, 53’ Πασάς, 75’ Αδάμ – 6’ Μπιλάλ)

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Καλλιθέα-Αστέρας Β 2-0

(52’ Τσιριγώτης, 83’ Προβυδάκης)

Μαρκό-Πανθρακικός 2-1

(20’ Μούλερ, 90+8’ πέν. Ελ Αραμπί – 50’ Αναστασόπουλος)

Βαθμολογία

1.Μαρκό 12 (9-4)

2.ΑΕΛ 10 (7-1)

-.Πανιώνιος 10 (4-0)

4.Καλλιθέα 9 (7-4)

5.Ελλάς Σύρου 8 (9-3)

6.Πανθρακικός 7 (4-2)

7.Πανσερραϊκός 6 (6-4)

8.Απόλλων Καλαμαριάς 4 (3-4)

-.ΠΑΟΚ Β 4 (3-5)

-.Νέστος Χρυσούπολης 4 (3-5)

-.Ολυμπιακός Β 4 (6-10)

12.Νίκη Βόλου 3 (4-5)

-.Αστέρας Τρίπολης Β 3 (1-5)

14.Αναγέννηση Καρδίτσας 2 (1-5)

-.Πύργος 2 (0-5)

16.Ζάκυνθος 1 (2-7)

Η συνέχεια

5η αγωνιστική

Ολυμπιακός Β-Καλλιθέα

Ζάκυνθος-Απόλλων Καλαμαριάς

Πανθρακικός-Πανσερραϊκός

Νίκη Βόλου-ΑΕΛ

ΠΑΟΚ Β-Ελλάς Σύρου

Πύργος-Πανιώνιος

Αστέρας Β-Αναγέννηση Καρδίτσας

Νέστος Χρυσούπολης-Μαρκό

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