Super league 2: “Λύτρωση” στο 90+8’ για Μαρκό

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Με το πέναλτι του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο 90+8’ η Μαρκό κατέβαλε την αντίσταση του Πανθρακικού (2-1), κάνοντας το 4/4 στη Super League 2. 4η αγωνιστική



Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου



Πανιώνιος-Ζάκυνθος 1-0



(84’ Μπαΐνοβιτς) ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β 1-0



(6’ Μπούσης) Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης 2-0



(63’ Βαφέας, 69’ Μάντζης) Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0



(10’ Ατσκα) Ελλάς Σύρου-Πύργος 0-0 Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός 4-1



(4’ Τεϊσέιρα, 49’, 53’ Πασάς, 75’ Αδάμ – 6’ Μπιλάλ) Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου



Καλλιθέα-Αστέρας Β 2-0



(52’ Τσιριγώτης, 83’ Προβυδάκης) Μαρκό-Πανθρακικός 2-1



(20’ Μούλερ, 90+8’ πέν. Ελ Αραμπί – 50’ Αναστασόπουλος) Βαθμολογία



1.Μαρκό 12 (9-4)



2.ΑΕΛ 10 (7-1)



-.Πανιώνιος 10 (4-0)



4.Καλλιθέα 9 (7-4)



5.Ελλάς Σύρου 8 (9-3)



6.Πανθρακικός 7 (4-2)



7.Πανσερραϊκός 6 (6-4)



8.Απόλλων Καλαμαριάς 4 (3-4)



-.ΠΑΟΚ Β 4 (3-5)



-.Νέστος Χρυσούπολης 4 (3-5)



-.Ολυμπιακός Β 4 (6-10)



12.Νίκη Βόλου 3 (4-5)



-.Αστέρας Τρίπολης Β 3 (1-5)



14.Αναγέννηση Καρδίτσας 2 (1-5)



-.Πύργος 2 (0-5)



16.Ζάκυνθος 1 (2-7) Η συνέχεια



5η αγωνιστική



Ολυμπιακός Β-Καλλιθέα



Ζάκυνθος-Απόλλων Καλαμαριάς



Πανθρακικός-Πανσερραϊκός



Νίκη Βόλου-ΑΕΛ



ΠΑΟΚ Β-Ελλάς Σύρου



Πύργος-Πανιώνιος



Αστέρας Β-Αναγέννηση Καρδίτσας



Νέστος Χρυσούπολης-Μαρκό