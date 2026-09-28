Νέο φαινόμενο στους δρόμους της Αθήνας: Κινητή διαφήμιση OnlyFans προκαλεί ερωτήματα για την οδική ασφάλεια

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ένα πρωτόγνωρο και άκρως αμφιλεγόμενο θέαμα αντικρίζουν τις τελευταίες ημέρες οι οδηγοί και οι πεζοί στους κεντρικότερους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Ένα λευκό διαφημιστικό βανάκι περιφέρεται κατά τις νυχτερινές ώρες, λειτουργώντας ως κινητή billboard προώθησης λογαριασμού στην πλατφόρμα OnlyFans.

Το όχημα, το οποίο φέρει γιγαντιαίες αφίσες με προκλητικές φωτογραφίες και το ξεκάθαρο μήνυμα «SUBSCRIBE TO MY OnlyFans», έχει γίνει ήδη viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, πέρα από τον ξαφνικό θόρυβο στο διαδίκτυο, το συγκεκριμένο περιστατικό εγείρει σοβαρότατα ζητήματα νομιμότητας, αισθητικής και, κυρίως, οδικής ασφάλειας.

Τα QR Codes ως «παγίδα» για τους οδηγούς

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στους ειδικούς της οδικής ασφάλειας είναι τα τεράστια QR codes που είναι επικολλημένα στα πλαϊνά και στο πίσω μέρος του οχήματος.

Η ύπαρξη αυτών των κωδικών σε ένα κινούμενο όχημα μέσα σε δρόμους αυξημένης κυκλοφορίας λειτουργεί ως άμεσος αντιπερισπασμός. Παρακινεί τους πίσω ή παραπλεύρως οδηγούς να βγάλουν τα κινητά τους τηλέφωνα προκειμένου να τα σκανάρουν εν ώρα οδήγησης.

Η απόσπαση της προσοχής του οδηγού έστω και για λίγα δευτερόλεπτα στον αστικό ιστό αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ και η νομοθεσία

Το φαινόμενο αυτό έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το ισχύον νομικό πλαίσιο:

Άρθρο 11 του ΚΟΚ: Απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε υπαίθρια διαφήμιση που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή των οδηγών, να προκαλέσει θάμβωση ή να δυσκολέψει την ορατότητα των πινακίδων σήμανσης.

Νόμος 2946/2001 (Υπαίθρια Διαφήμιση): Η χρήση επαγγελματικών οχημάτων για αποκλειστική κινητή διαφήμιση υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, ειδικά τέλη και προϋποθέτει ειδική άδεια από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, τίθεται και το ζήτημα της δημόσιας αισθητικής, καθώς η ανεξέλεγκτη προβολή περιεχομένου ενηλίκων σε δημόσιους χώρους, όπου κυκλοφορούν καθημερινά και ανήλικοι, ξεπερνά τα όρια της συμβατικής διαφημιστικής καμπάνιας.

Ανάγκη για άμεση παρέμβαση των αρχών

Πολίτες και οδηγοί εκφράζουν ήδη έντονες διαμαρτυρίες, ζητώντας την παρέμβαση της Τροχαίας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν οι αρμόδιες αρχές θα κινηθούν άμεσα για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων και την ακινητοποίηση του οχήματος, βάζοντας «φρένο» σε μια πρακτική που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου στον βωμό των κλικς και των συνδρομών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ