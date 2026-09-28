Πενήντα εκατ. Ευρωπαίοι θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή το φαγητό, λέει ο επίτροπος Ενέργειας

"Οι λαϊκιστές και τα ακροδεξιά κόμματα κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής προσιτότητας στην Ευρώπη", προειδοποίησε ο επίτροπος της ΕΕ για την ενέργεια, καθώς προέτρεψε τις πρωτεύουσες να στηρίξουν τα περίπου 50 εκατομμύρια άτομα που αυτό το χειμώνα θα αναγκαστούν να επιλέξουν μεταξύ θέρμανσης και τροφής.

«Πολύ συχνά, σε αυτή τη συζήτηση, ξεχνάμε την ικανότητα των απλών ανθρώπων να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους». «Για μένα, αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Νταν Γιόργκενσεν στη Financial Times.

«Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που, ουσιαστικά, στο τέλος του μήνα, θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε, επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με εξαιρετική σοβαρότητα», δήλωσε. «Αυτή είναι η πραγματικότητα για σχεδόν 50 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να βοηθήσουμε στην επίλυση αυτών των προβλημάτων».

Ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι θα πει στους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ σε μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα: «Πρέπει να δράσετε, πρέπει να δράσουμε».

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πρόθυμη να παρέχει «ευελιξία» στους κανονισμούς της, ώστε να επιτρέψει στις πρωτεύουσες να μετριάσουν τις πιέσεις στις τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, πρόσθεσε, οποιεσδήποτε ενέργειες θα πρέπει να συνάδουν με τη μακροπρόθεσμη μετάβαση μακριά από την εξάρτηση της ηπείρου από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Θέτει ζήτημα δημοκρατίας ο Γιόργκενσεν

«Για να λειτουργήσουν οι δημοκρατίες μας στο μέλλον, και για να συνεχίσουν να κυβερνούν στο μέλλον πολιτικά κόμματα που είναι θεμελιωδώς δημοκρατικά, χωρίς να παραχωρηθεί η εξουσία στους λαϊκιστές, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο λαός», δήλωσε ο Γιόργκενσεν.

«Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις πιο βασικές ανάγκες τους και αν αισθάνονται ότι το βιοτικό τους επίπεδο μειώνεται… (τότε) αυτή είναι απλώς μια ζοφερή εικόνα του μέλλοντος που τους παρουσιάζεται», πρόσθεσε.

Το περιεχόμενο της επιστολής του επιτρόπου προς τους υπουργούς Ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια κρίση στις τιμές της ενέργειας, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν ταράζουν τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε την Παρασκευή ο αρμόδιος για την ενέργεια της ΕΕ σε επιστολή που έλαβε το Reuters, στην οποία προέτρεπε τις χώρες να εξετάσουν μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου.

«Αντιμετωπίζουμε μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού», ανέφερε ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, σε επιστολή προς τους υπουργούς Ενέργειας των χωρών της ΕΕ.

Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι ξένοι προμηθευτές καλύπτουν περίπου το 80% των αναγκών της ΕΕ σε φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα η ΕΕ να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην ραγδαία άνοδο των παγκόσμιων τιμών ενέργειας που προκαλείται από το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ λόγω του πολέμου στο Ιράν, το οποίο αποτελεί συνήθως διαδρομή διαμετακόμισης για το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η Ευρώπη δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμη ελλείψεις εφοδιασμού, αλλά παλεύει με τις ραγδαία αυξανόμενες τιμές, με αποτέλεσμα ορισμένες χώρες να δυσκολεύονται να γεμίσουν τις αποθήκες φυσικού αερίου εν όψει του χειμώνα, όταν η ζήτηση για θέρμανση των κατοικιών κορυφώνεται.

Οι αποθήκες φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ είναι γεμάτες κατά περίπου 70%, 12 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το αντίστοιχο ποσοστό την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe.

Ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι η ΕΕ είναι καλύτερα προετοιμασμένη τώρα σε σχέση με τον χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία περιόρισε τον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο μειώνοντας τις παραδόσεις, χάρη στην αυξημένη ικανότητα εισαγωγής ΥΦΑ, στις περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη μειωμένη ζήτηση φυσικού αερίου.

Ωστόσο, προέτρεψε τις κυβερνήσεις να εντείνουν τις προετοιμασίες για τον χειμώνα.

Μέτρα μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας



«Σας καλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λάβετε ή να συνεχίσετε να λαμβάνετε μέτρα που μπορούν να διατηρήσουν τις εισροές (φυσικού αερίου) ή να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Γιόργκενσεν.

Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον περιορισμό της θερμοκρασίας σε δημόσια κτίρια, την αποφυγή της θέρμανσης εξωτερικών χώρων και την απενεργοποίηση του περιττού δημόσιου φωτισμού, ανέφερε ο Γιόργκενσεν.

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερμανία - Ελλάδα 0-1: Τρέλανε την Ευρώπη η Εθνική (video)



